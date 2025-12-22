Potrivit informațiilor oficiale, reprezentanții unității militare au fost cei care au alertat autoritățile. La fața locului a intervenit un echipaj medical de urgență, care a constatat decesul tânărului, relatează Știri din Hunedoara.

Militarul se afla în serviciul de pază în momentul producerii incidentului. Primele date indică faptul că acesta ar fi suferit o plagă prin împușcare, arma folosită fiind pistolul din dotare, model Carpați. Ipoteza sinuciderii este luată în calcul, conform Observatornews.ro.

Potrivit procedurilor legale, cazul a fost preluat de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara, care desfășoară cercetări pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs decesul.

Un alt caz a avut loc în Argeș. Mai precis, un militar de 33 de ani a fost găsit mort în post. Acesta lucra la o unitate din Băbana.

