Shani Louk avea 30 de ani și era artistă a tatuajelor. Tânăra se afla la un festival de muzică în aer liber, într-o zonă din apropierea graniței Gaza-Israel, când a fost răpită în timpul atacului surpriză al Hamas. Ea a fost ucisă de focurile de arme ale luptătorilor Hamas, iar trupul i-a fost aruncat în portbagajul unei camionete, notează Daily Mail.

Într-o filmare șocantă publicată pe Twitter, se vede un grup de luptători Hamas așezați lângă trupul ei. Susținătorii din jurul mașinii strigă „Allah Akbar” (Dumnezeu este Mare), aplaudă și aleargă după camionetă, iar unii dintre ei chiar scuipă pe trupul fetei.

Mama tinerei a recunoscut-o imediat și a cerut, într-un videoclip făcut public, „orice ajutor sau veste” cu privire la decesul fiicei sale.

Cu fotografia tinerei pe telefon, mama lui Shani a spus, în limba germană: „În această dimineață, fiica mea, Shani Nicole Louk, un cetățean german, a fost răpită împreună cu un grup de turiști în sudul Israelului de Hamas palestinian. Ni s-a trimis un videoclip în care am putut-o vedea clar pe fiica noastră inconștientă în mașină, cu palestinienii conducând în jurul Fâșiei Gaza”, a transmis mama tinerei.

