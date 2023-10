Evenimentul în aer liber din cadrul Festivalului Nova se desfășura într-o zonă rurală cu teren agricol din apropierea graniței Gaza-Israel. Era programată să fie o petrecere care să se desfășoare pe toată durata nopții, de sărbătoarea evreiască de la Sukkot. Dar la răsărit, Gibly, una din participante, a spus că a început să audă sirene și rachete.

„Nici nu aveam unde să ne ascundem pentru că eram într-un spațiu deschis”, a spus ea pentru CNN. „Toată lumea a intrat în panică și a început să-și ia lucrurile.”

Când participanții au încercat să fugă cu mașinile lor, drumurile s-au blocat din cauza aglomerației și nimeni nu putea înainta. Atunci au început să audă împușcături. Gibly a spus că ea și prietenii ei au intrat în panică, au abandonat mașina și au început să alerge.

Unul dintre filmările autentificate de CNN, dar pe care televiziunea nu-l difuzează din cauza durității, arată sute de participanți care aleargă pe câmp, în timp ce împușcături răsună în fundal. Numeroase persoane pot fi văzute în timp ce se prăbușesc, cel mai probabil fiind lovite de gloanțe.

Recomandări O reporteră Al Jazeera transmitea live în momentul în care avioanele israeliene au lovit Palestine Tower din Gaza | VIDEO

„Au început să tragă în toate direcțiile”

Ortel, o altă supraviețuitoare care a participat la festival, a descris o scenă de haos și panică, când luptătorii palestinieni au început să tragă în convoiul de vehicule.

„Deodată, de nicăieri, încep împușcăturile”, a spus ea pentru postul de televiziune Channel 12 din Israel. „Au început să tragă în toate direcțiile. Am luat cheile de la mașină și am condus și am început să înaintez pentru a scăpa de focurile de armă.”

La un moment dat, au fost depășiți de oameni înarmați care „au început să tragă în vehicule”, așa că Ortel și-a părăsit vehiculul și s-a adăpostit. Unii nu au reușit să scape, fiind fie uciși, fie luați ostatici.

După atacul Hamas asupra Isrealului, zeci de cadavre au fost preluate de serviciile de urgență din locul în care se desfășura festivalul, relatează Channel 12.

„A fost un masacru”, a transmis televiziunea, care precizează că mii de oameni erau la evenimentul în aer liber, majoritatea tineri.

Detalii despre ostaticii luați de gruparea teroristă și dusă pe teritoriul Fâșiei Gaza încep să apară pe măsură ce membrii familiilor recunosc rudele în videoclipurile care circulă din Gaza. CNN a confirmat identitatea unei femei capturate ca Shani Louk, cetăţean germano-israelian.

Recomandări „Mergeau pe străzi şi împuşcau oameni la grămadă”. Cum a trăit un român stabilit în Israel atacul Hamas