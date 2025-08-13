Conform sursei citate, incidentul s-a petrecut în jurul orei 21.00, într-o zonă semi-centrală a Craiovei, pe strada Elena Teodorini, nr. 51. Victima, identificată ca Luminița B., se afla la cumpărături când a fost atacată fără motiv.

Tânăra a fost agresată după ce și-a oferit locul la coadă

„Eu am mers la Profi, la un supermarket aici, aproximativ cam la 100 și ceva, 200 de metri de casă, ca să iau un bax de apă pentru că nu mai aveam apă în casă. Aici, la Profi, sunt două case de marcat. Este o casă în stânga, o casă în dreapta”, a povestit tânăra.

Ea a explicat că magazinul era aglomerat și doar o casă era deschisă inițial. Un client nemulțumit a cerut deschiderea celei de-a doua case. Când aceasta s-a deschis, Luminița s-a mutat la noua coadă, unde un alt client i-a oferit locul său, văzând că avea un bax de apă.

Conflictul a izbucnit când agresorul, care era încă la prima casă, a început să strige la angajați și la ceilalți clienți. Luminița i-a oferit locul ei, încercând să calmeze situația, dar acest gest l-a enervat și mai tare pe agresor.

„În momentul în care am spus lucrul ăsta, el s-a enervat și mai tare, a venit către mine, a început să mă înjure. El era și cu fiul lui acolo, care era în fața mea la casa de marcat, a început să mă înjure și fiul lui, după care a început să mă lovească”, a relatat victima.

Situația a degenerat rapid

Luminița a sunat la poliție, ceea ce a provocat o reacție și mai violentă din partea agresorilor. Ea a încercat să iasă din magazin, dar a fost urmărită și atacată din nou.

„Când am văzut că începe să degenereze situația, am sunat la poliție. Când a văzut că sun la poliție s-a enervat și mai tare, a început din nou să mă lovească și în momentul respectiv, ca să scap de el, eu am vrut să ies afară”, a continuat ea.

În afara magazinului, violența a continuat. Luminița și-a pierdut cunoștința în urma loviturilor primite. Martorii i-au spus ulterior că a fost lovită și după ce a leșinat.

Reacția martorilor și intervenția autorităților

Conform relatării victimei, martorii nu au intervenit direct pentru a opri agresiunea. Unii au filmat incidentul, iar alții au refuzat să dea declarații poliției.

„Sincer, nu mi-aduc aminte exact câte persoane erau afară în momentul respectiv, adică când am ieșit, când practic încă se desfășura conflictul, dar știu că după ce m-am trezit, martorii mi-au spus că filmau, atâta tot”, a declarat Luminița.

Poliția și serviciul de ambulanță au sosit la fața locului. Victima a fost transportată la spital pentru investigații.

La trei zile după incident, Secția 1 de Poliție a Municipiului Craiova a comunicat că a deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Această încadrare este considerată insuficientă, având în vedere gravitatea faptelor.

Sursa citată susține că ar fi trebuit luată în considerare și infracțiunea de tulburare a ordinii și liniștii publice, prevăzută de articolul 371, alineatul 2 din Codul Penal.

Controverse legate de certificatul medico-legal

Un aspect controversat al cazului este certificatul medico-legal emis de INML Dolj. Acesta nu a recomandat nicio zi de îngrijiri medicale, deși victima a suferit multiple lovituri la cap.

Victima intenționează să ceară o reexaminare și ia în considerare o plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva medicului care a emis certificatul.

