Paula Corlat, studentă de 20 de ani, care lucrează 1.000 de hectare

Paula Corlat este din Șipote, județul Iași, și este studentă în anul II la Facultatea de Agricultură din cadrul USV Iași, specializarea Protecția consumatorului și a mediului.

Tânăra lucrează alături de tatăl și fratele său într-o fermă de aproximativ 1.000 de hectare, potrivit unei postări de pe pagina de Facebook a Facultății de Agricultură USV Iași.

Povestea fermei începe în anul 2005, când tatăl Paulei a pus bazele afacerii agricole cu un tractor U650 și câteva hectare de teren moștenite de la bunici.

Prin muncă constantă și decizii curajoase, exploatația a crescut treptat, devenind una dintre fermele bine consolidate din zonă.

Investiții și modernizare, fără fonduri europene

Modernizarea a fost un pas firesc în evoluția fermei. Astăzi, exploatația dispune de utilaje performante, printre care tractoare Massey Ferguson, Valtra, Claas, dar și clasicul UTB 650, combine Laverda și Fendt, camioane și echipamente moderne pentru lucrările solului și aplicarea tratamentelor fitosanitare.

Structura culturilor este una echilibrată și bine gândită: grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță, orz, dar și mazăre, soia și lucernă.

Deși nu au accesat până acum fonduri europene, toate investițiile au fost realizate din resurse proprii, iar în prezent este în derulare un nou proiect de modernizare și achiziție de utilaje.

„Nu este doar un loc de muncă”

Pentru Paula, agricultura nu este doar o meserie, ci un mod de viață, asumat cu realism și maturitate, în ciuda vârstei fragede.

„Fiind crescută în fermă, mi se pare că mă identific total și pot afirma că nu este doar un loc de muncă. Pe de altă parte, acest domeniu vine cu multe provocări, de la schimbările climatice până la instabilitatea pieței. Recomand cu drag agricultura doar celor care au pasiune și dedicare, pentru că acest sector necesită timp, responsabilitate, un management bine pus la punct și o viziune deschisă spre viitor și tehnologie.”, spune Paula.

La 20 de ani, Paula arată că succesul în agricultură nu vine peste noapte, ci se cultivă în timp, cu muncă, pasiune și curaj.

Nu este singurul exemplu, o tânără, Alexandra Stamate, s-a întors în România din Marea Britanie și a ales să se mute la sat, în localitatea Apold, județul Mureș, împreună cu familia. Femeia crește animale și cultivă legume, pe care le vinde comunității locale.

