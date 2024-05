Noga și Shiri au fost eliberate din Fâșia Gaza printr-un acord de ostatici, în noiembrie, anul trecut. Acum, Noga, însoțită de mama și de bunica ei la ceremonia de înrolare, va servi ca „mashakit tash”, subofițer responsabil de condițiile de serviciu, un „asistent social pentru soldați”.

„După o perioadă foarte tulbure, simt că înrolarea este lucrul cel mai potrivit pentru mine”, a spus Weiss.

„Îmi amintesc că în ziua în care eu și mama mea am fost eliberate ne-au dus la Kerem Shalom și era un hangar plin de soldați. Prezența soldaților m-a făcut să mă simt în siguranță și mi-a întărit doar dorința de a face parte și de a servi în armată”, a mai spus tânăra soldat.

