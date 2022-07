Mărturia unei tinere paramedic, aflată pe linia întâi a frontului, din mijlocul obuzelor: „Este înfricoșător și murdar”

Într-o înregistrare video emoționantă, publicată de Anton Gherașenko, consilier al ministrului ucrainean al afacerilor interne, tânăra este văzută îmbrăcată în verde în timp ce se întinde la pământ.

If you want to know what the frontline sounds like, ask this young paramedic.



She is spending her days patching wounds and detecting the caliber and the distance from the shells flying by.



THE WORLD TOGETHER WITH UKRAINE ?? pic.twitter.com/34KAFUwVLe