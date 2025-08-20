El a fost întrebat dacă vor fi reduse 40.000 de posturi şi cum se vor face aceste tăieri. „Este, într-adevăr, o estimare făcută de Ministerul Dezvoltării, cu privire la organizarea administraţiei publice locale”, a răspuns Tanczos Barna.

Vicepremierul a adăugat că şi prefecturile vor avea obligaţia să reducă cu 20% numărul de posturi ocupate, dar tăierile vizează inclusiv cabinetele secretarilor de stat și miniştrilor. „Într-adevăr, estimarea este de minus 40.000 de posturi ocupate, plătite, aici se reduce numărul de posturi pe cabinete, se reduce numărul de posturi de administraţia publică locală, pe primărie sau pe Consiliu Judeţean, în funcţie de localitatea respectivă”, a spus el.

Întrebat dacă în pachetul 2 de măsuri fiscale se va lua vreo măsură în privinţa viceprimarilor de comune sub 1.500 de locuitori, Tanczos Barna a răspuns: „Nu, am eliminat această propunere. Viceprimarul rămâne în funcţie până la sfârşitul mandatului actual şi până la sfârşitul mandatului actual rămâne şi numărul de consilieri, pentru că este imposibil să schimbi în timpul mandatului”.

„Dar pentru următorul mandat, peste 3 ani practic, o să avem cu siguranţă şi propunere privind numărul de consilieri care ar urma să fie redus în funcţie de numărul de locuitori din acele comune, oraşe. Şi la fel şi la viceprimari se va lua o decizie finală undeva până la sfârşitul acestui mandat pentru a începe mandatele următoare pe noi scheme de conducere”, a conchis Tanczos Barna.

În România sunt 3.200 de primării și 41 de consilii județene.

Pachetul numărul 2 de măsuri fiscal-bugetare va fi adoptat de Guvernul condus de Ilie Bolojan săptămâna viitoare.

Pachetul doi se va referi, în principal, la:

reforma companiilor de stat: se vor reduce numărul de membri și indemnizațiile din consiliile de administrație

reforma fiscală

reforma administrației locale și centrale, inclusiv prin concedieri

situația pensiilor speciale ale magistraților.

Măsurile luate de Guvernul Bolojan au ca scop reducerea cheltuielilor statului, după ce anul trecut, România a avut cel mai mare deficit din Europa, de 9,3% din PIB.

