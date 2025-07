Într-o emisiune la TVR Info, vicepremierul Tanczos Barna a fost întrebat dacă a dat „şpagă de supravieţuire”, iar răspunsul acestuia a fost tranşant.



„Nu dau, nu iau. E foarte simplu. N-am treabă. Nu dau şpagă nici măcar la poliţist, nici în tinerete. Nu dădeam nici la poliţistul care mă oprea. Motiv pentru care am şi avut destule probleme, că eram cunoscut şi în zonă la mine ca cel cu gura mare şi care nu rezolvă problema astfel”, a afirmat Tanczos Barna.

Întrebat dacă, în condiţiile în care are o afacere în zootehnie, nu a avut niciodată nevoie să câştige bunăvoinţa cuiva, vicepremierul a răspuns:



„Mai ales la văcuţe, la ce să mai dai de acolo? Că în agricultură nu este ca în consultanţă, sau în alte business-uri mari. Acolo, dacă supravieţuim, suntem mulţumiţi”.

Atunci când un jurnalist a insistat dacă sigur nu a dat șpagă sau nu își amintește, în situația în care, în urmă cu o zi, fiind întrebat același lucru, președintele Nicușor Dan a răspuns că nu își amintește, Tanczos Barna a răspuns că are memoria destul de bună.

„Nu, nu am dat, am memoria destul de bună. Am memoria bună”, a răspuns Tanczos, subliniind încă o dată că nu dă şi nu ia şpagă.

