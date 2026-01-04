Caracterizată ca fiind un „antidot” la rețelele sociale moderne, aplicația este dezvoltată de West Co., un startup fondat de Stone și Sharp în 2023, care a atras până acum investiții în valoare de 29 de milioane de dolari.

Conform site-ului companiei, Tangle este un instrument menit să „îi ajute pe oameni să-și planifice viața în mod intenționat, să surprindă realitatea cotidiană și să înțeleagă legăturile profunde care le modelează existența”.

În prezent, accesul la Tangle este posibil doar pe bază de invitație. Aplicația îi încurajează pe utilizatori să își împărtășească obiectivele și intențiile personale cu prietenii, să se sprijine reciproc în atingerea acestora și să reflecteze asupra progresului făcut.

Biz Stone a declarat pentru Financial Times că aplicația se află încă într-o fază timpurie de testare și că este posibil să sufere schimbări semnificative înainte de lansarea oficială.

„Crearea unui produs care să îi ajute pe oameni să navigheze prin viață este o provocare, dar cred că merită efortul”, a spus Biz Stone.

La rândul său, Evan Sharp a afirmat că își dorește să „îmbunătățească puțin situația” generată de utilizarea excesivă a telefoanelor și a rețelelor sociale.

El a explicat că a început să se întrebe ce ar putea crea „pentru a aborda, măcar parțial, consecințele grave ale impactului distructiv asupra minții și inimii umane pe care l-am generat în ultimii 15 ani”.

Înainte de lansarea West Co., Sharp a lucrat timp de doi ani alături de Sir Jonathan Ive, fost designer Apple implicat în dezvoltarea iPhone-ului.

Pentru Biz Stone, Tangle reprezintă cea mai recentă încercare de a construi un proiect de succes după Twitter.

După ce a părăsit compania în 2021, acesta l-a criticat public pe Elon Musk, care a preluat rețeaua socială, descriindu-l drept „neserios” și calificând schimbările aduse platformei drept „sfâșietoare”.

Mai mulți membri ai echipei fondatoare West Co. au lucrat anterior la Twitter și Pinterest.

