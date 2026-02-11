În acea zonă situată lângă Copenhaga au fost instalate felinare stradale cu LED-uri roșii pe principalele drumuri, oferind un model posibil pentru orașele din întreaga lume care se confruntă cu impactul ecologic al iluminatului artificial.

Inițiativa vizează reducerea poluării luminoase și încearcă să diminueze perturbările asupra speciilor nocturne, în special liliecii, care sunt sensibili la lumina urbană.

Această schimbare inovatoare se bazează pe cercetări științifice și se aliniază eforturilor globale de sustenabilitate.

În acest sens, ea reprezintă mai mult decât o simplă schimbare a culorii luminii: este o regândire a modului în care orașele își pot dezvolta infrastructura pentru a atinge obiective ecologice urgente, a conserva ecosistemele locale și a gestiona provocările tot mai mari ale dezvoltării urbane.

De ce este mai bună culoare roșie pentru lilieci

În majoritatea zonelor urbane, lumina artificială servește în principal pentru a asigura siguranța și vizibilitatea pietonilor și șoferilor.

Totuși, dovezile tot mai numeroase sugerează că sistemele tradiționale de iluminat perturbă ecosistemele naturale. Specii precum liliecii, care se ghidează și se hrănesc prin ecolocație, sunt deosebit de vulnerabile la lumina artificială.

Cercetările arată că luminile cu lungime de undă scurtă – precum cele albe, albastre și verzi – le modifică comportamentul, ducând la schimbări în migrație și perturbarea ciclurilor de hrănire.

În schimb, s-a constatat că iluminatul în roșu are un impact minim asupra activității liliecilor. În Gladsaxe, decizia de a înlocui luminile albe standard cu LED-uri roșii pe Frederiksborgvej, un drum situat aproape de o colonie locală de lilieci, are scopul de a proteja specii precum liliecii pipistrel și liliecii bruni cu urechi lungi.

Această schimbare se bazează pe dovezi că lumina roșie interferează mai puțin cu speciile nocturne, oferind un compromis sustenabil între protecția ecologică și necesitatea iluminării publice.

Implementarea luminilor roșii este un efort țintit pentru a reduce impactul iluminatului stradal asupra populațiilor locale de lilieci, asigurându-le posibilitatea de a se hrăni și de a se orienta, menținând în același timp siguranța rutieră.

Această inovație vine în urma constatărilor făcute de Direcția Daneză pentru Drumuri, care a evidențiat modul în care lumina artificială afectează comportamentul liliecilor în apropierea coridoarelor lor de hrănire și a locurilor de odihnă.

Proiectul din Gladsaxe a devenit o componentă esențială a strategiei de sustenabilitate a Danemarcei, legând dezvoltarea urbană de responsabilitatea față de mediu.

Beneficiile iluminatului stradal în roșu pentru mediu, economie și circulație

Introducerea iluminatului roșu în Gladsaxe face parte din programul finanțat de UE „Lighting Metropolis – Green Mobility”, care implică și orașe din Danemarca și Suedia.

Programul urmărește reducerea amprentei ecologice a iluminatului urban, menținând în același timp eficiența energetică și siguranța rutieră.

Trecerea la LED-uri roșii se aliniază obiectivelor orașelor sustenabile și oferă multiple beneficii. Aceste lumini eficiente energetic reduc consumul de energie comparativ cu sistemele mai vechi, precum lămpile cu vapori de sodiu.

În plus, necesită întreținere mai redusă și integrează tehnologii inteligente care ajustează intensitatea luminii pe baza datelor în timp real, sporind astfel eficiența energetică.

Sistemul contribuie, de asemenea, la acțiunile climatice și susține angajamentul mai larg al Danemarcei de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, în special Obiectivul 7 (energie curată), Obiectivul 11 (orașe sustenabile) și Obiectivul 15 (viața terestră).

Prin prioritizarea sensibilității ecologice, inițiativa din Gladsaxe stabilește un precedent pentru alte orașe care doresc să creeze medii urbane mai sustenabile.

Această schimbare nu doar că vizează consumul de energie, ci evidențiază și modul în care planificarea urbană poate fi aliniată cu eforturile de conservare a mediului. Demonstrează că orașele pot reduce amprenta de carbon, păstrând totodată biodiversitatea locală.

Indicatori vizuali și rolul iluminatului stradal în roșu

Dincolo de beneficiile ecologice, introducerea luminilor roșii are și o funcție simbolică importantă.

Iluminatul roșu devine un reper vizual pentru zonele în care dezvoltarea urbană se intersectează cu protecția faunei. În Gladsaxe, aceste lumini roșii sunt menite să amintească locuitorilor și navetiștilor că aceste spații găzduiesc specii vulnerabile și trebuie respectate.

Această utilizare atentă a designului de iluminat nu ține doar de funcționalitate, este vorba despre crearea unei conștientizări publice.

Pe măsură ce preocupările ecologice cresc, iluminatul roșu din Gladsaxe poate servi drept model pentru alte municipalități, arătând că iluminatul stradal poate semnala mai mult decât limitele fizice ale unui oraș – poate reflecta angajamentul pentru protejarea ecosistemelor.

Inițiativa luminilor roșii din Gladsaxe se aliniază direct principiilor traiului urban sustenabil, așa cum sunt definite în eforturile globale, inclusiv programul Lighting Metropolis.

Deși reacțiile inițiale la noul iluminat au fost în general pozitive, succesul proiectului va depinde în cele din urmă de monitorizarea și cercetarea continuă. Gladsaxe urmărește îndeaproape activitatea liliecilor pentru a evalua eficiența luminilor roșii în reducerea perturbărilor.

Municipalitatea intenționează să publice date actualizate în lunile următoare pentru a vedea dacă aceste schimbări au un impact pozitiv de durată asupra faunei locale.

