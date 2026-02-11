În acea zonă situată lângă Copenhaga au fost instalate felinare stradale cu LED-uri roșii pe principalele drumuri, oferind un model posibil pentru orașele din întreaga lume care se confruntă cu impactul ecologic al iluminatului artificial.

Inițiativa vizează reducerea poluării luminoase și încearcă să diminueze perturbările asupra speciilor nocturne, în special liliecii, care sunt sensibili la lumina urbană.

Această schimbare inovatoare se bazează pe cercetări științifice și se aliniază eforturilor globale de sustenabilitate.

În acest sens, ea reprezintă mai mult decât o simplă schimbare a culorii luminii: este o regândire a modului în care orașele își pot dezvolta infrastructura pentru a atinge obiective ecologice urgente, a conserva ecosistemele locale și a gestiona provocările tot mai mari ale dezvoltării urbane.

De ce este mai bună culoare roșie pentru lilieci

În majoritatea zonelor urbane, lumina artificială servește în principal pentru a asigura siguranța și vizibilitatea pietonilor și șoferilor.

Totuși, dovezile tot mai numeroase sugerează că sistemele tradiționale de iluminat perturbă ecosistemele naturale. Specii precum liliecii, care se ghidează și se hrănesc prin ecolocație, sunt deosebit de vulnerabile la lumina artificială.

Cercetările arată că luminile cu lungime de undă scurtă – precum cele albe, albastre și verzi – le modifică comportamentul, ducând la schimbări în migrație și perturbarea ciclurilor de hrănire.

În schimb, s-a constatat că iluminatul în roșu are un impact minim asupra activității liliecilor. În Gladsaxe, decizia de a înlocui luminile albe standard cu LED-uri roșii pe Frederiksborgvej, un drum situat aproape de o colonie locală de lilieci, are scopul de a proteja specii precum liliecii pipistrel și liliecii bruni cu urechi lungi.

Această schimbare se bazează pe dovezi că lumina roșie interferează mai puțin cu speciile nocturne, oferind un compromis sustenabil între protecția ecologică și necesitatea iluminării publice.

Implementarea luminilor roșii este un efort țintit pentru a reduce impactul iluminatului stradal asupra populațiilor locale de lilieci, asigurându-le posibilitatea de a se hrăni și de a se orienta, menținând în același timp siguranța rutieră.

Această inovație vine în urma constatărilor făcute de Direcția Daneză pentru Drumuri, care a evidențiat modul în care lumina artificială afectează comportamentul liliecilor în apropierea coridoarelor lor de hrănire și a locurilor de odihnă.

Proiectul din Gladsaxe a devenit o componentă esențială a strategiei de sustenabilitate a Danemarcei, legând dezvoltarea urbană de responsabilitatea față de mediu.

Beneficiile iluminatului stradal în roșu pentru mediu, economie și circulație

Introducerea iluminatului roșu în Gladsaxe face parte din programul finanțat de UE „Lighting Metropolis – Green Mobility”, care implică și orașe din Danemarca și Suedia.

Programul urmărește reducerea amprentei ecologice a iluminatului urban, menținând în același timp eficiența energetică și siguranța rutieră.

Trecerea la LED-uri roșii se aliniază obiectivelor orașelor sustenabile și oferă multiple beneficii. Aceste lumini eficiente energetic reduc consumul de energie comparativ cu sistemele mai vechi, precum lămpile cu vapori de sodiu.

În plus, necesită întreținere mai redusă și integrează tehnologii inteligente care ajustează intensitatea luminii pe baza datelor în timp real, sporind astfel eficiența energetică.

Sistemul contribuie, de asemenea, la acțiunile climatice și susține angajamentul mai larg al Danemarcei de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, în special Obiectivul 7 (energie curată), Obiectivul 11 (orașe sustenabile) și Obiectivul 15 (viața terestră).

Prin prioritizarea sensibilității ecologice, inițiativa din Gladsaxe stabilește un precedent pentru alte orașe care doresc să creeze medii urbane mai sustenabile.

Această schimbare nu doar că vizează consumul de energie, ci evidențiază și modul în care planificarea urbană poate fi aliniată cu eforturile de conservare a mediului. Demonstrează că orașele pot reduce amprenta de carbon, păstrând totodată biodiversitatea locală.

Indicatori vizuali și rolul iluminatului stradal în roșu

Dincolo de beneficiile ecologice, introducerea luminilor roșii are și o funcție simbolică importantă.

Iluminatul roșu devine un reper vizual pentru zonele în care dezvoltarea urbană se intersectează cu protecția faunei. În Gladsaxe, aceste lumini roșii sunt menite să amintească locuitorilor și navetiștilor că aceste spații găzduiesc specii vulnerabile și trebuie respectate.

Această utilizare atentă a designului de iluminat nu ține doar de funcționalitate, este vorba despre crearea unei conștientizări publice.

Pe măsură ce preocupările ecologice cresc, iluminatul roșu din Gladsaxe poate servi drept model pentru alte municipalități, arătând că iluminatul stradal poate semnala mai mult decât limitele fizice ale unui oraș – poate reflecta angajamentul pentru protejarea ecosistemelor.

Inițiativa luminilor roșii din Gladsaxe se aliniază direct principiilor traiului urban sustenabil, așa cum sunt definite în eforturile globale, inclusiv programul Lighting Metropolis.

Deși reacțiile inițiale la noul iluminat au fost în general pozitive, succesul proiectului va depinde în cele din urmă de monitorizarea și cercetarea continuă. Gladsaxe urmărește îndeaproape activitatea liliecilor pentru a evalua eficiența luminilor roșii în reducerea perturbărilor.

Municipalitatea intenționează să publice date actualizate în lunile următoare pentru a vedea dacă aceste schimbări au un impact pozitiv de durată asupra faunei locale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
CCR a amânat a cincea oară verdictul la al doilea proiect al pensiilor speciale. Gheorghe Stan, judecătorul propus de PSD și aflat în concediu, a fost prezent
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Vedeta noastră a aflat că are o tumoare în urma unui control medical și a ținut totul secret, însă acum vestea a șocat pe toată lumea. Este vorba despre unul dintre cele mai mari nume din showbiz-ul românesc
Viva.ro
Vedeta noastră a aflat că are o tumoare în urma unui control medical și a ținut totul secret, însă acum vestea a șocat pe toată lumea. Este vorba despre unul dintre cele mai mari nume din showbiz-ul românesc
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
Unica.ro
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: „Ești cea mai frumoasă femeie.” Foto
Elle.ro
Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: „Ești cea mai frumoasă femeie.” Foto
gsp
Mircea Lucescu pleacă în Belgia. Iată ultimele detalii: „Merge la unul dintre primii specialiști în oncologie moleculară din lume, un român”
GSP.RO
Mircea Lucescu pleacă în Belgia. Iată ultimele detalii: „Merge la unul dintre primii specialiști în oncologie moleculară din lume, un român”
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
GSP.RO
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
Parteneri
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Libertateapentrufemei.ro
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Avantaje.ro
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol când vindea la magazin în Roșiorii de Vede. Înainte să fie regina audiențelor la MasterChef, Gina avea un stil total diferit
Tvmania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol când vindea la magazin în Roșiorii de Vede. Înainte să fie regina audiențelor la MasterChef, Gina avea un stil total diferit

Alte știri

Șofer de TIR din Bacău prins cu „telecomanda”, colegul lui din Mureș cu „magnetul”, amândoi au rămas fără camioane
Știri România 11:18
Șofer de TIR din Bacău prins cu „telecomanda”, colegul lui din Mureș cu „magnetul”, amândoi au rămas fără camioane
Guvernul a anunțat rezultatele tăierilor începute de Ilie Bolojan acum jumătate de an la Palatul Victoria
Știri România 10:47
Guvernul a anunțat rezultatele tăierilor începute de Ilie Bolojan acum jumătate de an la Palatul Victoria
Parteneri
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Adevarul.ro
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Gigi Becali, reacție despre numirea lui Gică Hagi selecționer al României: “Unești fotbalul! Burleanu a făcut cea mai bună mutare”
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacție despre numirea lui Gică Hagi selecționer al României: “Unești fotbalul! Burleanu a făcut cea mai bună mutare”
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor: "Alături de victimele oricăror forme de abuz"
Elle.ro
Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor: "Alături de victimele oricăror forme de abuz"
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Cum arată Jador după ce a slăbit 16 kilograme într-un timp record. „Au fost zile grele. Nu postez ca să impresionez”
Stiri Mondene 11:34
Cum arată Jador după ce a slăbit 16 kilograme într-un timp record. „Au fost zile grele. Nu postez ca să impresionez”
Câte kilograme a slăbit Oana Radu într-o săptămână: „Eu slăbesc foarte repede, dar mă îngraș la fel de repede”
Stiri Mondene 11:07
Câte kilograme a slăbit Oana Radu într-o săptămână: „Eu slăbesc foarte repede, dar mă îngraș la fel de repede”
Parteneri
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Mi-am ținut promisiunea”. Unde a apărut la ora 15:00
TVMania.ro
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Mi-am ținut promisiunea”. Unde a apărut la ora 15:00
Prea scump un apartament în Capitală? În Ţara Galilor cumperi o insulă întreagă cu aceiaşi bani
ObservatorNews.ro
Prea scump un apartament în Capitală? În Ţara Galilor cumperi o insulă întreagă cu aceiaşi bani
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Libertateapentrufemei.ro
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
Mediafax.ro
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Redactia.ro
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Marius, un tânăr de 37 de ani din Suceava, a fost găsit fără suflare la câteva zile după ce a fost dat dispărut. Vestea a căzut ca un trănet peste familia sa
KanalD.ro
Marius, un tânăr de 37 de ani din Suceava, a fost găsit fără suflare la câteva zile după ce a fost dat dispărut. Vestea a căzut ca un trănet peste familia sa

Politic

CCR a amânat a cincea oară verdictul la al doilea proiect al pensiilor speciale. Gheorghe Stan, judecătorul propus de PSD și aflat în concediu, a fost prezent
Politică 10:52
CCR a amânat a cincea oară verdictul la al doilea proiect al pensiilor speciale. Gheorghe Stan, judecătorul propus de PSD și aflat în concediu, a fost prezent
Curtea de Apel București este așteptată să decidă azi în privința legalității numirii judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la CCR, după trei amânări
Politică 07:09
Curtea de Apel București este așteptată să decidă azi în privința legalității numirii judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la CCR, după trei amânări
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Compania de stat care vrea să cumpere telefoane mobile de un milion de lei. Sumele uriașe alocate pentru achiziția de autoturisme, apă minerală și lapte
Fanatik.ro
Compania de stat care vrea să cumpere telefoane mobile de un milion de lei. Sumele uriașe alocate pentru achiziția de autoturisme, apă minerală și lapte
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe
Spotmedia.ro
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe