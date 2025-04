„Ne inspirăm din modelul Danemarcei, care intenţionează să trimită deţinuţi într-o închisoare renovată din Kosovo începând cu 2027. Aceasta este o cale pe care o explorăm, iar contacte iniţiale au fost demarate la faţa locului”, a declarat Verlinden.

Belgia se confruntă cu o problemă serioasă de supraaglomerare în închisori. Țara are aproximativ 11.000 de locuri în penitenciare, dar numărul deținuților este de circa 13.000. În plus, aproximativ 4.000 de persoane condamnate la pedepse sub trei ani așteaptă să fie încarcerate.

Noul guvern de coaliție a alocat Ministerului Justiției un buget suplimentar de 150 de milioane de euro pentru 2025. Acești bani sunt destinați rezolvării diverselor probleme din sistemul judiciar, inclusiv supraaglomerarea și lipsa de personal.

Belgia a închiriat deja locuri în penitenciarele olandeze, care sunt acum ocupate. Ideea transferului de deținuți în Kosovo este inspirată din acordul încheiat de Danemarca în 2021. Danemarca va închiria 300 de celule în Kosovo, plătind 15 milioane de euro anual și finanțând proiecte de energie verde.

„Este nevoie de resurse, infrastructură, personal şi o abordare integrală, în special cu privire la ceea ce se întâmplă cu deţinuţii străini după ispăşirea pedepselor”, a mai explicat ministrul Verlinden,

Austria a anunțat și ea intenția de a trimite infractori extracomunitari condamnați să-și execute pedepsele în Kosovo. Această tendință reflectă o căutare de soluții inovatoare pentru gestionarea populației carcerare în Europa.

