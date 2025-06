Miguel Uribe, împușcat în timpul unui miting electoral

Senatorul conservator în vârstă de 39 de ani, care vrea să-i succeadă președintelui de stânga Gustavo Petro, a fost atins de două gloanțe la nivelul capului, sâmbătă seara, în timpul unui miting electoral la Bogota, capitala Columbiei.

Acest atac reînvie unele amintiri amare – asasinate care au marcat viața politică a Columbiei în secolul XX, cu cinci candidați la președinție asasinați de oponenți, traficanți de droguri sau paramilitari în complicitate cu agenți ai statului: trei de stânga sau de extremă-stânga și doi liberali.

O dată care a schimbat istoria Columbiei moderne a fost 9 aprilie 1948, când carismaticul candidat liberal la președinție Jorge Eliecer Gaitan a fost împușcat fatal pe un bulevard din Bogota.

Asasinarea lui Gaitan a inflamat orașul și a declanșat un conflict armat intern sângeros. Din ciocnirea nemiloasă dintre conservatori și liberali au apărut primele gherile și paramilitari.

Patru candidați la președinție au fost asasinați la sfârșitul secolului trecut

Patru decenii mai târziu, comunistul Jaime Pardo Leal (1987), liberalul Luis Carlos Galan (1989) și opozanții de stânga Bernardo Jaramillo și Carlos Pizarro (1990), cu toți candidați la președinție, au fost și ei asasinați.

Miguel Uribe este un senator de dreapta care își anunțase acum câteva luni intenția de a candida la alegerile prezidențiale, prevăzute să aibă loc în mai 2026.

„Istoria se repetă și de aceea datoria noastră este să împiedicăm acest lucru să se mai întâmple vreodată”, a reacționat președintele Gustavo Petro, pe care unele sectoare de dreapta îl învinovățesc că generează mesaje pline de ură împotriva opoziției.

Momentele politice majore din Columbia, marcate mereu de violență

„Momentele politice majore din Columbia au fost întotdeauna marcate de violență, din păcate”, remarcă Laura Bonilla, cercetătoare la Fundația pentru Pace și Reconciliere, într-un interviu acordat pentru AFP.

Odată cu ascensiunea la putere a lui Petro, în 2022, primul președinte de stânga al țării sud-americane, această practică părea a fi de domeniul trecutului.

„Atentatul împotriva lui Miguel Uribe marchează o revenire la cele mai negre zile de violență politică ale țării”, a denunțat directoarea Human Rights Watch pentru America, Juanita Goebertus.

Laura Bonilla împărtășește această opinie: „Credeam că am depășit acea eră (a violenței – n.r.). Mulți dintre noi, analiștii, consideram că s-a încheiat un ciclu, iar acest atac are loc acum în cadrul unei campanii despre care am avertizat (…) că va fi violentă”.

Sentiment de déjà-vu după împușcarea senatorului Uribe

Împușcarea lui Miguel Uribe a provocat un sentiment de déjà-vu în rândul populației într-o țară afectată de decenii de violențe legate de grupări armate – gherile, paramilitari și traficanți de droguri, notează AFP.

„Îmi amintește de (violențele – n.r.) de acum mulți ani”, a declarat pentru AFP Rafael Navarro, un fost ministru al justiției care a vizitat clinica unde este internat Miguel Uribe.

Asasinatele politice din anii 1980 și 1990 au rămas nepedepsite și au adâncit diviziunile.

„Moartea unui lider politic, indiferent de curentul său de gândire, poate declanșa o spirală a violenței dacă nu ne controlăm, dacă permitem ca inimile noastre să fie umplute de răzbunare, prejudecăți și ură”, a avertizat Gustavo Petro, după ce i-a urat însănătoșire grabnică lui Miguel Uribe, care a fost operat la Spitalul Santa Fe Foundation.

Un fost președinte mărturisește că a supraviețuit la 15 tentative de asasinat

Președintele columbian a susținut el însuși în 2024 că traficanți de droguri columbieni și străini stabiliți Dubai au încercat să-l asasineze.

În 2002, fostul președinte de dreapta Alvaro Uribe (2002-2010), liderul partidului din care face parte Miguel Uribe, a ieșit nevătămat dintr-un atac cu bombă pus la cale de gherilele FARC pentru a-i împiedica ascensiunea la putere. În biografia sa, fostul șef al statului columbian susține că a supraviețuit la 15 tentative de asasinat.