Târgul de Paște de la Timișoara. De ce a crescut de aproape șapte ori bugetul alocat evenimentului

Consiliul Local Timișoara a aprobat în ședința din 24 aprilie 2024 agenda manifestărilor culturale organizate în acest an de Casa de Cultură.

Valoarea totală a sumei alocate pentru evenimente este de 7,7 milioane de lei, cu aproximativ 500.000 de lei mai mult decât în 2023 și cu aproape 2,2 milioane de lei mai mult decât în 2022. Ceea ce iese în evidență consultând documentele aprobate în perioada 2021-2024 este suma alocată în acest an Târgului de Paște.

Sumele alocate în ultimii ani

Dacă în 2021, când încă era pandemie, pentru Târgul de Paște a fost alocată suma de 93.000 de lei, în 2022 și în 2023 (anul Capitalei Europene a Culturii), suma alocată Târgului de Paște de la Timișoara a fost, în fiecare an, de 150.000 de lei. O creștere spectaculoasă a fost înregistrată în acest an, când, prin hotărârea de aprobare a Agendei Culturale, Târgul de Paște a primit suma de un milion de lei, ceea ce înseamnă o creștere de aproape șapte ori față de 2022 și 2023.

Explicațiile șefei de la Casa de Cultură

Directoarea Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, Camelia Fetița, a explicat pentru Libertatea motivele pentru care sumele dedicate Târgului de Paște au crescut în 2024 semnificativ.

„Nu putem compara decât cu 2023, pentru că în 2021 era încă pandemie. În 2022, numai ce ne-am revenit din pandemie și am încercat să scoatem cât de cât capul cu ce mai aveam. În 2023 am avut un Târg de Paște care probabil nu a fost atât de frumos ca acesta și nu a avut atât de mult program artistic. Mie mi se pare absolut firesc ca un eveniment să crească de la an la an”, a declarat Camelia Fetița pentru Libertatea.

Șefa Casei de Cultură a Municipiului Timișoara a mai declarat că bugetul alocat Târgului de Paște a crescut pentru că până acum instituția nu a cumpărat decorațiuni pentru Paște.

„Am tot cumpărat pentru Crăciun, dar pentru Paște, mai puțin. Cele pe care le aveam erau extrem de vechi, extrem de urâte și nu se puteau folosi. Oricum erau și puține și nu ar fi ajuns. Târgul de Paște, în general, ducea lipsă de decorațiuni”, a mai explicat Camelia Fetița, care dă asigurări că decorurile vor fi refolosite, fiind bani „rentabilizați cu vârf și îndesat”.

Camelia Fetița. Foto: casadeculturatm.ro

„Ou mare” – 8.000 de lei bucata

Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) arată că în acest an, Casa de Cultură a Timișoarei a cumpărat decoruri de peste 80.000 de euro.

Spre exemplu, pe strada Alba Iulia, care face legătura între piețele Victoriei și Libertății, au fost montați, în locul umbrelelor în culorile curcubeului, fluturi cu lumini led.

Pentru un fluture de un metru a fost plătită suma de 1.740 de lei (au fost cumpărate 80 de bucăți). Pentru fluturi mai mici, de 0,6 metri a fost plătită suma de 1.042 de lei, fiind cumpărate 20 de bucăți.

Fluturii cu led de pe strada Alba Iulia

Pentru un „photopoint + fluture structură”, Casa de Cultură a plătit 42.500 de lei, iar pentru un ou de trei metri a fost achitat un tarif de 8.000 de lei, fiind cumpărate cinci bucăți. De asemenea, un „ansamblu flori cu șezut și masă a costat 22.000 de lei”. Camelia Fetița spune că toate decorurile vor fi depozitate, parțial în spații proprii, parțial în spații închiriate, și refolosite anii viitori.

Produsele au fost cumpărate de la firma hunedoreană Corvin Design SRL, prin achiziție directă. De la aceeași firmă, dar printr-un alt contract, încheiat în aceeași zi, au fost cumpărate decoruri similare de aproape 20.000 de euro. Tot de la o firmă din Hunedoara, Swiss City Solutions SRL, Casa de Cultură Timișoara a cumpărat, cu 20.000 de euro, „un pachet iluminat festiv” format din: cireș japonez, 13 iepurași, un ou structură, un ou mic și patru ouă medii, cu dimensiunea de 2,2 metri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Cine se află în spatele firmelor furnizoare

Potrivit listafirme.ro, unic acționar și administrator al Corvin Design SRL este Adina Raluca Coposesc. Aceasta a devenit unic acționar al firmei în octombrie 2023, când un cetățean pe nume Horea Mihai Baba i-a cedat integral compania.

În 2018, Libertatea scria că Horea Mihai Baba deține 25% din MK Illumination SRL, filiala din România a unei multinaționale de iluminat care a obținut un contract de peste 9 milioane de lei pentru iluminatul festiv din Capitală.

Horea Mihai Baba

De altfel, la datele de contact ale Corvin Design de pe listafirme.ro apare și e-mailul office@mk-illumination.ro.

În privința Swiss City Solutions, a doua firmă de la care Casa de Cultură a Municipiului Timișoara a cumpărat decorațiuni de Paște, aceasta îl are în spate tot pe Horea Mihai Baba. Potrivit listafirme.ro, Horea Mihai Baba este asociat unic, iar Joanna Zahida Baba este administrator.

În 2022, firma Swiss City Solutions a avut o cifră de afaceri de 2,3 milioane de lei și un profit de 1,3 milioane lei, iar Corvin Design a avut venituri de 2,4 milioane lei și profit de 575.000 de lei.

Foto: Facebook / Targul de Paște Timișoara

