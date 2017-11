Tăriceanu, atac la președintele ÎCCJ: Incită judecătorii la încălcarea separaţiei puterilor în stat şi ameninţă Parlamentul

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunţat că va sesiza Inspecţia Judiciară cu privire la „abuzurile” preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Cristina Tarcea. Tăriceanu a reacționat la declaraţiile făcute de aceasta pe 28 octombrie, în mediul virtual al forumului judecătorilor, cu referire la proiectele de lege pe tema Justiţiei, aflate în dezbaterea Parlamentului.

„Lucrurile nu pot continua astfel, iar eu, în calitate de preşedinte al Senatului, sunt obligat să apăr instituţia şi să-mi apăr colegii de presiuni şi abuzuri. Ca urmare, voi sesiza Inspecţia Judiciară cu privire la abuzurile preşedintei ÎCCJ care, în loc să fie un model de conduită profesională, prin apelurile adresate judecătorilor încalcă flagrant principiul constituţional al separaţiei puterilor în stat şi statutul magistratului. Ca urmare a poziţiilor exprimate public, apreciez că locul domniei sale nu mai este în magistratură”, a declarat Tăriceanu, conform unui comunicat oficial.

Tăriceanu spune că Tarcea a transmis în mediul virtual al forumului judecătorilor următorul mesaj: „Avem nevoie de voi toţi. Lumea trebuie să ştie că desistarea din partea Ministerului Justiţiei este o monstruozitate, dinainte plănuită. Nu trebuie să permitem intrarea în discuţii generale sau, şi mai rău, pe fond. Asta nu presupune ca ei să facă tot ce vor, iar noi să tăcem… ÎCCJ a fost mereu alături de Voi!!! Important e să fim uniţi!!! Şi, credeţi-mă, am nevoie mai mult ca niciodată de dumneavoastră”.

El o acuză pe preşedinta ÎCCJ că „incită” judecătorii la încălcarea principiului separaţiei puterilor în stat şi „ameninţă” Parlamentul.

„Preşedinta ÎCCJ, de pe înalta poziţie pe care o ocupă şi cu toată influenţa care derivă, a uitat că rolul său de magistrat este să aplice legea, nu s-o încalce. Domnia sa incită judecătorii la încălcarea principiului separaţiei puterilor în stat şi ameninţă Parlamentul extrem de transparent. Doamna Tarcea a mai făcut declaraţii de acest gen, incompatibile cu statutul de magistrat, asupra cărora am atras atenţia public. Preşedinta ÎCCJ nu are niciun fel de atribuţii în privinţa legiferării, dar domnia sa împreună cu alţi judecători şi procurori care au abdicat de la statutul lor profesional au puterea să exercite presiuni asupra membrilor Parlamentului prin metodele deja cunoscute şi validate: dosare fabricate, cătuşe, încarcerări nejustificate, compromiterea publică cu ajutorul diviziei de presă a ‘statului paralel’ etc. Acesta este mecanismul prin care în multe împrejurări s-au creat presiuni, iar deciziile politice nu au mai fost luate de cei aleşi, ci de ilegitimul şi anticonstituţionalul ‘stat paralel'”, a menţionat preşedintele Senatului.

Președintele instanței supreme a transmis, recent, că procedurile ministrului Justiției Tudorel Toader privind trimiterea proiectului de modificare a legilor justiției sunt netransparente și cerere președinților celor Camerelor din Parlament să-i restituie ministrului proiectul.

Șefa instanței supreme, judecătoarea Cristina Tarcea, arată într-un comunicat de joi că ministrul justiției, Tudorel Toader, invitat al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului, a anunțat că deși urma să vadă procedura de urmat, a luat act că trebuie să prezinte proiectul în fața acestei comisii.