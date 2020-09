„Am urmărit conferinţa de presă a miniştrilor educaţiei şi sănătăţii în speranţa că o să văd un plan pentru deschiderea şcolilor. Mi-am luat ţeapă! În loc de soluţii, am asistat la aceeaşi acţiune de propagandă găunoasă în care Guvernul Orban excelează. Am pierdut mai bine de o oră în speranţa că mă vor convinge să-mi trimit copilul cel mic în clasa pregătitoare. Dar, după bâlbele celor doi, cred că Tudor va mai sta un an la grădiniţă”.



Călin Popescu-Tăriceanu, preşedintele ALDE: