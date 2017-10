Tăriceanu, după vizita la Mioveni, la uzina Dacia-Renault: Transformăm România în cimitir al maşinilor vechi din Europa

Președintele Călin Popescu Tăriceanu a declarat, miercuri, după vizita efectuată la Mioveni, la fabrica Dacia, că transformăm România, în profida eforturilor făcute prin programul Rabla, în cimitir al maşinilor vechi din Europa.

Liderul ALDE a atras atenția că România este o piaţă de desfacere pentru maşinile second hand. „România a devenit în principal, în pofida faptului că are doi constructori mari – Renault şi Ford, o piaţă de desfacere pentru maşinile second hand. Asta e bine pentru ţările din occident care scapă de aceste maşini pentru că în loc să le dea la reciclare la dezmembrare şi să obţină probabil pe ele câteva sute de euro, obţin mii de euro din vânzarea lor în România. Transformăm România, în profida eforturilor făcute prin programul Rabla, în cimitir al maşinilor vechi din Europa occidentală”, a spus el.

Tăriceanu a mai menționat că, în momentul de faţă România acordă tichete prin programul Rabla dar numărul de maşini vechi importate depăşeşte numărul maşinilor care se duc la casare prin programul Rabla, situaţie complet nefirească.

„Sunt deranjat de faptul că în România se importă pe rupte maşini second hand în detrimentul maşinilor fabricate aici. Sunt îngrijorat că locurile noastre de muncă din România pot fi puse în pericol. Vreau ca oamenii să câştige cât mai mult. Sunt sigur deranjat şi eu ca şi fiecare român dacă creşte preţul la benzină din cauza accizei dar în acelaşi timp vreau să vă spun că în primul semestru al anului acesta după eliminarea accizei la combustibil bugetul a încasat mai puţin cu 800 de milioane de lei. Noi când am luat decizia de eliminare a accizei am crezut că este un acord „win win” câştigă şi statul şi cetăţenii sau firmele pentru că vor avea mai puţin de plătit. Ce s-a întâmplat? Preţurile nu au scăzut au câştigat numai companiile petroliere. Dacă vrem să facem investiţii, bugetul are nevoie de surse de finanţare”, a mai spus Tăriceanu.