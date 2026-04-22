Un parc în București și o statuie de bronz

Potrivit lui Ion Țiriac, primarul municipiului București, Ciprian Ciucu, intenționează să redenumească un parc important din București în onoarea marii campioane.

Sursele Gazetei Sporturilor indică Parcul Izvor, situat lângă Palatul Parlamentului, drept locație probabilă pentru acest demers.

În centrul parcului ar urma să fie amplasată o statuie monumentală de bronz, de 4,5 metri înălțime și aproximativ 300 de kilograme.

Statuia care o va reprezenta pe marea gimnastă va fi proiectată pentru a fi observată de la o distanță de 200-300 de metri.

Se iau în calcul variante de producție în Europa sau în China, pentru a optimiza costurile de execuție, după cum a precizat Ion Țiriac.

„Știu că numele Nadiei Comăneci va avea un parc. Să zică dumnealor unde e, să nu mă ia gura pe dinainte să fac o greșeală. Un parc foarte important! Acolo trebuie o statuie de patru metri și jumătate, trei sute de kilograme de bronz. Se va face și aia!”, a declarat Ion Țiriac.

Cadoul lui Ion Țiriac

Pe lângă inițiativa Primăriei, Ion Țiriac a dezvăluit pentru GSP că îi va face și el un cadou exorbitant Nadiei Comăneci: o sală de gimnastică unde se vor putea pregăti 1.000 de copii de 3-12 ani, și o statuie de 150 de kilograme, pentru care a mers special în China.

Pentru realizarea acestei opere, Țiriac a colaborat inițial cu specialiști din Spania, care au găsit soluția tehnică pentru a suspenda figura de bronz, redând fidel dinamica mișcării. Ulterior, calitatea execuției descoperite în China l-a determinat să extindă scara proiectului.

„Când iese de pe paralele, cabrată, e cea mai tare fotografie de sport din lume. Cum faci să o legi pe Nadia de paralele? Într-o statuie unu la unu. Au găsit metoda spaniolii. Dar, fiind în China, m-au trecut apele reci când am văzut ce fac ăia. I-am pus să mi-o facă nu unu la unu, ci cu jumătate mai mare”, a explicat Ion Țiriac.

Aceste inițiative subliniază dorința de a onora moștenirea sportivă a României, Ion Țiriac concluzionând cu mândrie că Nadia Comăneci rămâne „prima sportivă care a fost perfectă în lumea asta”.

