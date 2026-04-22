Aceste cipuri extind competiția Google cu partenerii săi NVIDIA și AMD, consolidând poziția sa pe piața tehnologiei AI.

Potrivit Yahoo Finance, modelul TPU 8t este optimizat pentru antrenarea modelelor AI, Google susținând că poate „reduce ciclul de dezvoltare a modelelor de la luni la săptămâni”. De asemenea, acest procesor oferă o performanță cu 2,8 ori mai bună raportată la cost, comparativ cu generația anterioară, un aspect crucial pentru utilizatorii care au nevoie de cipuri puternice, dar cu costuri de operare reduse.

Pe de altă parte, modelul TPU 8i este conceput pentru inferență, adică rularea modelelor AI și gestionarea agenților AI. Ambele cipuri vor fi disponibile până la sfârșitul anului 2026.

Cursa AI devine din ce în ce mai acerbă

Companii mari, precum Meta, Amazon și Microsoft, intensifică concurența pe piața procesoarelor AI, intrând pe teritoriul dominat de NVIDIA și AMD.

Amazon și Google, de exemplu, produc propriile cipuri AI, pe care le vând sau le oferă partenerilor terți. Luni, Amazon a anunțat extinderea unui acord de cipuri cu Anthropic, conform căruia laboratorul AI va investi peste 100 de miliarde de dolari în tehnologiile AWS până în 2036.

Meta dezvoltă, de asemenea, mai multe generații de cipuri AI proprii, denumite Meta Inference and Training Accelerator (MTIA). Versiunile mai puternice ale acestor procesoare sunt destinate să concureze cu cele mai performante produse NVIDIA.

Rivali, dar prieteni și colegi: banii se învârt între aceleași companii

Între timp, Microsoft lucrează la propriile procesoare AI, iar Google a semnat acorduri semnificative pentru utilizarea TPU-urilor sale.

În februarie, mai scrie sursa citată, Meta a încheiat un contract multianual, evaluat la miliarde de dolari, pentru accesul la procesoarele TPU ale Google. În plus, compania colaborează cu OpenAI, rivalul Anthropic, pentru a oferi capacitate TPU necesară dezvoltării soluțiilor AI.

Încasări de ordinul sutelor de miliarde de dolari din AI pentru NVIDIA

În ciuda acestor lansări, NVIDIA rămâne încrezătoare. Segmentul său de centre de date, care a generat 193,7 miliarde de dolari din cele 215,9 miliarde de dolari ale vânzărilor totale în anul fiscal 2025, continuă să fie esențial pentru companie.

De altfel, NVIDIA afirmă că procesoarele sale sunt reprogramabile, ceea ce le face versatile pentru diverse tipuri de sarcini. Hyperscaleri precum Google, Amazon și Microsoft reprezintă acum peste 50% din veniturile NVIDIA din centrele de date, ceea ce subliniază importanța strategică a acestor colaborări.

