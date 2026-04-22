Aceste cipuri extind competiția Google cu partenerii săi NVIDIA și AMD, consolidând poziția sa pe piața tehnologiei AI.

Potrivit Yahoo Finance, modelul TPU 8t este optimizat pentru antrenarea modelelor AI, Google susținând că poate „reduce ciclul de dezvoltare a modelelor de la luni la săptămâni”. De asemenea, acest procesor oferă o performanță cu 2,8 ori mai bună raportată la cost, comparativ cu generația anterioară, un aspect crucial pentru utilizatorii care au nevoie de cipuri puternice, dar cu costuri de operare reduse.

Pe de altă parte, modelul TPU 8i este conceput pentru inferență, adică rularea modelelor AI și gestionarea agenților AI. Ambele cipuri vor fi disponibile până la sfârșitul anului 2026.

Cursa AI devine din ce în ce mai acerbă

Companii mari, precum Meta, Amazon și Microsoft, intensifică concurența pe piața procesoarelor AI, intrând pe teritoriul dominat de NVIDIA și AMD.

Amazon și Google, de exemplu, produc propriile cipuri AI, pe care le vând sau le oferă partenerilor terți. Luni, Amazon a anunțat extinderea unui acord de cipuri cu Anthropic, conform căruia laboratorul AI va investi peste 100 de miliarde de dolari în tehnologiile AWS până în 2036.

Meta dezvoltă, de asemenea, mai multe generații de cipuri AI proprii, denumite Meta Inference and Training Accelerator (MTIA). Versiunile mai puternice ale acestor procesoare sunt destinate să concureze cu cele mai performante produse NVIDIA.

Rivali, dar prieteni și colegi: banii se învârt între aceleași companii

Între timp, Microsoft lucrează la propriile procesoare AI, iar Google a semnat acorduri semnificative pentru utilizarea TPU-urilor sale.

În februarie, mai scrie sursa citată, Meta a încheiat un contract multianual, evaluat la miliarde de dolari, pentru accesul la procesoarele TPU ale Google. În plus, compania colaborează cu OpenAI, rivalul Anthropic, pentru a oferi capacitate TPU necesară dezvoltării soluțiilor AI.

Încasări de ordinul sutelor de miliarde de dolari din AI pentru NVIDIA

În ciuda acestor lansări, NVIDIA rămâne încrezătoare. Segmentul său de centre de date, care a generat 193,7 miliarde de dolari din cele 215,9 miliarde de dolari ale vânzărilor totale în anul fiscal 2025, continuă să fie esențial pentru companie.

De altfel, NVIDIA afirmă că procesoarele sale sunt reprogramabile, ceea ce le face versatile pentru diverse tipuri de sarcini. Hyperscaleri precum Google, Amazon și Microsoft reprezintă acum peste 50% din veniturile NVIDIA din centrele de date, ceea ce subliniază importanța strategică a acestor colaborări.

Miniștrii PSD își dau demisia din Guvernul Bolojan, a decis partidul condus de Grindeanu. Cine sunt cei 6 care pleacă de la Palatul Victoria
Decizie istorică! După discuția cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan a luat marea hotărâre
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
BREAKING! Românca noastră ducea o viață de huzur alături de logodnicul ei miliardar, dar acum e în stare gravă, la spital! Incredibil ce face el în acest timp
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi

O bucată de tavan din tunelul magistralei 4 s-a prăbușit la metrou, în București: circulația a fost întreruptă
Tarom nu a reușit să urmeze planul de redresare negociat cu CE. Oana Gheorghiu: „Anul trecut, compania a ajuns la 186 de milioane de lei pierdere”
Aventurile unui pompier cu doua prostituate. Lipsa erecției l-a adus în fața instanței, acuzat și de tâlhărie
Elias Charalambous a luat decizia după ce Mihai Stoica i-a propus să revină la FCSB
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Ce îl enervează cel mai tare pe Dan Negru în mediul online: „O să lupt cu toate forțele mele”
Povestea emoționantă a bunicii Alexandrina de la „Visuri la cheie”: „A înfiat fata fiicei înfiate”. Locuia în condiții greu de suportat
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
O familie din Italia şi-a cumpărat bilete de avion pentru Cracovia, dar a aterizat la Craiova
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Stenograme ședința PSD. Grindeanu: „Bolojan a ieșit la racolat de parlamentari”. Lia Olguța Vasilescu: „Trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Analiști maghiari: criza politică pune în pericol deficitul și cursul valutar
BREAKING NEWS Incident grav la metroul din București! O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului

Sorin Grindeanu a promis că PSD va susține în Parlament toate modificările legislative, pentru a nu rata banii din PNRR
LIVE TEXT | USR, ultima consultare a lui Nicușor Dan la Cotroceni. PSD a decis retragerea miniștrilor înaintea finalului consultărilor. Nicușor Dan va face o declarație de presă
La Iași se devorează peste 10.000 de shaorma pe zi. Explicații: ritmul alert al vieții și numărul mare de tineri din oraș cresc apetitul pentru fast-food
UE și-a sporit cu aproape 40% achizițiile de gaz din Rusia. Clasamentul țărilor care alimentează bugetul Kremlinului
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal