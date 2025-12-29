Un tată, un nou-născut și un setup complet de gaming

Clipul îl arată pe bărbat în momentul în care medicul îi pune copilul în brațe. În fața lui însă se vede clar un setup complet de gaming, folosit pentru jocul Call of Duty. Doctorul spune zâmbind: „Crăciun fericit, felicitări! (Mama) A făcut o treabă grozavă, fantastică!”, iar mama râde din spatele camerei.

Gaming monitor AND headset in the delivery room is WILD behavior 😂😂😂



“Sorry I had to mute for a sec.. I think shes starting to push or something..” pic.twitter.com/NMCipfcH0G — Sherman Young Jr. (@ShermStu_2) December 27, 2025

Potrivit descrierii care a însoțit videoclipul, bărbatul ar fi ajuns la nivelul 53 în Call of Duty chiar în timpul nașterii. Consola Xbox se află lângă el, în sala de nașteri.

Reacțiile, între „idiot imatur” și „reducerea stresului”

Videoclipul a fost postat pe platforma X și a adunat rapid aproape 10 milioane de vizualizări, peste 80.000 de aprecieri și mai mult de 1.000 de comentarii. Autorul postării a descris scena astfel: „Monitor de gaming și căști în sala de nașteri, o nebunie totală!”, folosind și emoji-uri care râd și plâng.

O parte dintre utilizatori au reacționat extrem de critic. Comentariile au fost dure și directe. Unii l-au numit pe bărbat „idiot imatur”, alții au spus că „probabil are o problemă cu dependența de jocuri”. Un comentariu care a devenit rapid viral spunea: „Ăsta e cel mai diabolic lucru pe care l-am văzut vreodată”, mesaj care a strâns peste 2.500 de interacțiuni, potrivit Blick.

Nu toată lumea a fost indignată. Unii utilizatori au încercat să explice gestul tatălui și să tempereze reacțiile. „Nu e chiar atât de nebunesc. Nașterea poate dura foarte mult timp, iar tatăl nu are nimic de făcut în majoritatea timpului”, a scris un comentator care l-a apărat pe bărbat.

Un alt utilizator a adăugat: „El doar știe cum să se elibereze de stres”, citat preluat de Blick. Au existat și reacții ironice. Un comentator a glumit: „Singura problemă pe care o văd este că și soția lui ar trebui să fie în joc”, făcând haz de situație.

Videoclipul a deschis o dezbatere amplă despre limite, priorități și comportamentul părinților în momente-cheie din viață. Pentru unii, scena este amuzantă și inofensivă. Pentru alții, este un exemplu clar de dependență de jocuri video.