Nicu Sandu va fi incinerat astăzi, iar la ceremonia funerară participă doar rudele și prietenii apropiați.

„M-am cam pregătit pentru ziua asta, de când am venit în țară. În ultima săptămână am văzut că lucrurile sunt din ce în ce mai grave, am stat acolo non-stop și am încercat atunci să îmi iau adio de la el. Nu pot să mă bucur că s-a întâmplat așa, s-ar fi putut întâmpla accidentul chiar în ziua decesului și atunci cred că ar fi fost mult mai greu decât era acum pentru că stând acolo cu el era greu. A fost ultima lui dorință, cred că a presimțit. Am tot vorbit despre lucrurile astea de un an de zile. El tot timpul îmi spunea că atunci când va veni momentul vrea să fie incinerat. În ultimul an a tot insistat pe ideea aceasta. Și când a fost în America i-a spus lui Steve.”, a povestit Catrinel Sandu, la Star Matinal, potrivit Spynews.

