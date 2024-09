Invitat în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, Gabriel Trifu a susținut că vedeta Catrinel Sandu, care i-a fost soție și alături de care are doi copii, l-a înșelat. În trecut, ea îl acuza pe milionar de infidelitate. Deranjată de declarațiile fostului soț, Catrinel Sandu a luat atitudine și a spus că nu e nimic adevărat.

„Îmi pare rău că este supărat și plin de resentimente în continuare. Sunt niște declarații făcute din frustrare. Nu pot să comentez lucruri care nu au legătură cu realitatea”, a declarat Catrinel Sandu, la Știrile Antena Stars, conform Spynews.

Ce a declarat, de fapt, Gabriel Trifu despre Catrinel Sandu

Au trecut aproape 9 ani de la divorțul dintre Catrinel Sandu și fostul tenismen, Gabriel Trifu, însă abia acum au ieșit la iveală amănunte mai puțin știute despre relația dintre ei. El a declarat că fosta lui soție nu era ușă de biserică în timpul mariajului lor și că vizitele ei în România, căci au stat în America, nu erau doar pentru jocul ei în televiziune.

„Ea, când a dat prima dată știrea de divorț, a spus un lucru bun. Nu mai știu exact mesajul. «Vă rog să ne respectați problemele și noi, împreună, vom construi ceva pentru copii». Dar ăla a fost doar de păcăleală. Pentru că de atunci și până acum, când vine în România, se leagă de situația cu divorțul.

Au trecut 8-9 ani de separare și încă vorbim… Pentru mine nu este așa de important. Nu știu de ce încearcă să deschidă această rană. Vizavi de relația mea extraconjugală, să spunem așa, nu am început-o eu…Venirile ei în România pentru proiectele respective, am auzit că sunt și altfel de proiecte.

După care, bineînțeles, fiind mai atent am aflat că și-n partea de America sunt puțin…Nu era ușă de biserică, așa cum povestește ea peste tot”, a mai spus Gabriel Trifu, care are două fete cu fosta lui soție.

În prezent, Catrinel Sandu e căsătorită cu americanul Steve Schroeter. „Pe Steve l-am întâlnit prima oară acum mulți ani, printr-un prieten comun, când am ajuns la el la cabinet, pentru că aveam o urgență și nu putea fi amânată până ce ajungeam în România.

Eu nu mă duceam la dentist, nu am fost niciodată în relații bune cu zona aceasta. Una dintre cele mai bune prietene ale mele are soțul dentist, așa că așteptam cu nerăbdare să ajung România, ca să merg la Cristi… Dar mi s-a spart o măsea și aveam niște dureri teribile, deci nu mai puteam amâna. Un prieten mi l-a recomandat pe Steve și așa am ajuns la el, prima dată”, a declarat Catrinel Sandu pentru revista VIVA!

