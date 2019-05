Zeci de taximetriști au blocat zona Palatului Culturii din Iași, unde au claxonat minute-n șir în semn de protest. Șoferii l-au criticat pe ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, după ce acesta le-a recomandat șoferilor Uber sau Bolt care sunt amendați să conteste sancțiunile în instanță.

„Ați văzut declarația domnului ministru suc și Cuc, care în opinia mea e puerilă, fără niciun fel de cadru legal, spunând că toți cei care au fost sancționați în baza ordonanței, să depună plângeri și contestații la judecătorie, că sigur o să câștige. Nu înțeleg un lucru. Dânsul încurajează pirateria, domnia sa am senzația că nu stăpânește foarte bine cadrul legal sau, în calitatea sa de ministru și de membru în guvernul României, nu a stat probabil și nu i-a întrebat pe cei care sunt mai în măsură și mai cu multă carte decât domnia sa dacă ceea ce a declarat este legal sau este ilegal. În opinia mea, domnul ministru Cuc trebuie să își dea demisia de îndată”, a spus Mircea Manolache, preşedinte COTAR Iaşi, conform Digi24 .

Răzvan Cuc preciza joi că ordonanța de urgență prin care a fost modificată legea taximetriei nu interzice aplicațiile de ridesharing precum Uber sau Bolt.

„Noi am dat o ordonanță care vine să combată pirateria. Dar eu știu că la UBER, când faci o comandă, se face plata online, se eliberează o dovadă că ai făcut plata online, deci nu sunt pirați, asta vă spun”, a spus el.

„Eu îi sfătuiesc pe șoferii care au luat amenzi să meargă să le conteste în instanță. Să știți că și eu am fost amendat de poliție și am contestat când am considera că mi s-a făcut o nedreptate”, a adăugat Răzvan Cuc, conform sursei citate.