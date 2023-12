„Mă simt mai mândră, fericită și împlinită din punct de vedere creativ ca niciodată”, a spus Taylor Swift, în vârstă de 33 de ani, pentru revista Time.

Redactorul-șef al revistei Time, Sam Jacobs, a spus despre Taylor Swift că este „persoana rară care este atât scriitoarea, cât și eroul propriei povestiri”, adăugând că „a găsit o modalitate de a depăși granițele și de a fi o sursă de lumină”.

Nouă personalităţi sau grupuri de personalităţi fuseseră selectate de revistă pe „lista scurtă” pentru titlu, publicată luni.

Taylor Swift (@taylorswift13) is TIME's 2023 Person of the Year https://t.co/oyjR55azCZ pic.twitter.com/m2qbIbd5TX