Bloomberg a anunțat că Taylor Swift, în vârstă de 33 de ani, are acum o avere de 1,1 miliarde de dolari și se alătură astfel râvnitului „club cu zece cifre”, din care mai fac parte Kim Kardashian și Oprah Winfrey.

Publicația, care gestionează Bloomberg Billionaires Index, a precizat că valoarea totală a averii nete a lui Swift se ridică acum la 1,1 miliarde de dolari, datorită turneului Eras, care a depășit recorduri și a contribuit la stimularea economiei americane în această vară. Bloomberg a declarat că Swift este unul dintre puținii artiști care au ajuns la acest statut doar pe baza muzicii și a performanțelor sale.

„Ea nu este doar o interpretă – este un fenomen economic”

Chris Leyden, director de marketing la SeatGeek, a declarat anterior pentru CNN că „turneul Eras al lui Taylor Swift rescrie cartea de joc a economiei de divertisment”. „Ea nu este doar o interpretă – este un fenomen economic”, a spus Leyden.

Taylor Swift a cucerit și cinematografele locale. În weekendul de deschidere, filmul cu concertul cântăreței pop, „Taylor Swift: The Eras Tour”, a obținut încasări de aproximativ 96 de milioane de dolari în box office în Statele Unite și Canada, devenind astfel filmul de concert cu cele mai mari încasări la nivel național pentru un weekend de deschidere, potrivit AMC.

Turneul Eras ar putea încasa 2,2 miliarde de dolari numai din vânzările de bilete din America de Nord, potrivit datelor sondajului din august al firmei de cercetare QuestionPro, furnizate în exclusivitate pentru CNN. Acest total fără precedent reprezintă vânzările primare de bilete pentru spectacolele din SUA pe care artista tocmai le-a încheiat în Los Angeles, plus o a doua etapă nord-americană, care va avea loc anul viitor. Acest lucru ar face ca turneul să fie cel cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

A adus un impuls economiei în numeroasele sale opriri prin orașele nord-americane – se estimează că ultimele șase nopți ale turneului Eras al lui Taylor Swift în Los Angeles au adus 320 de milioane de dolari în oraș, potrivit California Center for Jobs and the Economy.

Ea pune chiar și NFL pe hartă – cel puțin pentru cei care deja nu se mai uitau la Sunday Night Football. Zvonul că artista ar urma să participe la un meci pentru a-l vedea pe Travis Kelce, vedeta echipei Kansas City Chiefs, a făcut ca prețul biletelor să crească cu peste 40% – de la 83 de dolari la 119 dolari – potrivit TickPick, o piață online.

Cântăreața a devenit un fenomen cultural, ceea ce s-a adăugat la influența sa economică. În orașele în care Taylor Swift a cântat, numărul de călătorii cu transportul în comun a crescut, iar gradul de ocupare a hotelurilor a explodat. Santa Clara, orașul bogat în tehnologie situat în nordul Californiei, a devenit pentru scurt timp „Swiftie Clara”. În Seattle, dansul Swifties a provocat o activitate seismică despre care un seismolog a spus că a fost egală cu un cutremur cu magnitudinea 2,3.

