Într-un mesaj preînregistrat, cântăreaţa melodiei „Shake it off” şi-a exprimat „tristeţea” că nu a putut fi prezentă.

„Faptul că aţi premiat turneul, albumul şi videoclipul (pentru clipul „Fortnight”) este pur şi simplu incredibil”, a spus ea, salutându-şi compatriotul Post Malone.

