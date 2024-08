Donald Trump a postat imagini false din care reiese că Taylor Swift îl susține pentru Casa Albă

O postare de duminică a candidatului republican pe reţeaua proprie Truth Social o arăta pe Taylor Swift îmbrăcată în roşu, alb şi albastru, cu o legendă care spunea: „Taylor Swift vrea să votaţi pentru Donald Trump”, relatează News.ro.

„Accept!”, a scris Trump.

Taylor Swift nu a susţinut public niciun candidat în cursa din 2024, dar în trecut i-a susţinut pe democraţi.

Lol, Trump posted a collage of AI generated Taylor Swift fans wearing ‘Swifities for Trump T-shits, and wrote “I accept!” as if this were real.



I mean…..this is uniquely pathetic, even for Trump. pic.twitter.com/GUVXQLqzYo