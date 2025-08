Țeapa pe care o pot lua tinerele din România care vor să cumpere haine de la un brand cunoscut, la reducere

„Tranzacție complet neautorizată”

O tânără a vrut să-și reînnoiască garderoba cu haine ale brandului COS, însă s-a ales doar cu banii retrași din cont.

„Pe 31.07.2025 am intrat pe site-ul https://www.cosromanias.com cu intenția de a comanda 3 produse. Le-am adăugat in coș și am urmat pașii în vederea achiziționării. Am introdus datele cardului și mi s-a retras suma aferentă costului produselor. Câteva secunde mai târziu, fără să mai fac vreo acțiune, mi s-a retras automat o altă sumă (aproximativ aceeași cu suma inițială), tranzacție complet neautorizată”, a povestit aceasta pentru Libertatea.

Site-ul fals care folosește numele brandului COS – Foto: Captură ecran

„Am căutat date de contact pe site pentru a lua legătura cu «comerciantul», dar nu există nicio metodă de contact validă. Sesizarea din cont nu funcționează”.

În urma unei cercetări mai amănunțite, tânăra a aflat că:

Site-ul nu are nicio legătură cu brandul oficial COS.

E-mailul de confirmare nu provine de la COS și are un domeniu suspicios.

Numele comerciantului afișat în tranzacție nu corespunde cu cel al site-ului.

„Am blocat cardul din aplicație și apoi am contactat banca, iar răspunsul lor a fost că, pentru a încerca să recuperez banii, trebuie să fac o plângere la Poliție, să trimit numărul de înregistrare al plângerii (dovada plângerii), să completez un formular de refuz la plată și să trimit toate dovezile (capturi, e-mailuri, explicație scrisă) către bancă pentru investigație”, a mai precizat tânăra.

Care este magazinul online oficial COS în România?

Magazinul oficial COS pentru România este: www.cos.com.

Acesta este singurul magazin online legitim al brandului COS parte din grupul H&M. De aici poți comanda în siguranță.

Cum știm că suntem pe un site fals?

Există mai multe lucruri care ridică semne de întrebare atunci când avem de a face cu un site fals. De exemplu, în cazul cosromanias.com am putut identifica următoarele:

1. Adresa URL: În cazul nostru, doar www.cos.com este site-ul legitim. Site-uri precum cosromanias.com încearcă să imite brandul oficial.

2. Conținutul site-ului e neprofesionist – Traduce „windbreaker” cu „Spărgătoarea de vânt”, pagina de termeni și condiții e scrisă cu MAJUSCULE la fiecare cuvânt, informații contradictorii despre livrare: 450 lei vs 750 lei, traduceri automate, forțate sau de-a dreptul hilare, de exemplu: 10 culoare pentru o pereche de șosete.

3. Apariția automată a unui „cont” când accesezi site-ul este un semnal clar de fraudă: site-ul te „loghează” automat într-un cont fictiv.

Brandul COS în România

COS (Collection Of Style) este un brand premium lansat în 2007 la Londra, parte din grupul H&M. Este apreciat pentru:

Design minimalist și modern

Calitate ridicată și durabilitate

Colecții atemporale.

Prezența COS în România:

Magazin fizic pe Calea Victoriei, București (din 2016)

Magazin fizic în Băneasa Shopping City

Magazin online oficial: www.cos.com, lansat în 2020

Ce trebuie să faci în caz de fraudă

În caz de fraudă online, este important să urmezi pașii următori pentru a limita pagubele și a te proteja:

Contactează imediat banca pentru blocarea cardului și a oricăror tranzacții ilicite care ar putea avea loc în contul tău. Banca poate demara și procedura de contestare a tranzacțiilor frauduloase pentru restituirea banilor.

Depune o plângere la cea mai apropiată secție de poliție. Acesta este un pas obligatoriu pentru deschiderea unei investigații oficiale.

Raportează incidentul la specialiștii în securitate cibernetică, cum ar fi DNSC (fost CERT-RO) sau Directoratul Național de Securitate Cibernetică (CERT-RO), pentru a primi asistență și pentru a preveni alte fraude similare.

Dacă ai accesat link-uri suspecte sau ai oferit informații personale, schimbă imediat parolele conturilor și folosește autentificarea cu doi factori (2FA) acolo unde este posibil. De asemenea, scanează dispozitivul pentru viruși și asigură-te că software-ul este actualizat.

Păstrează toate dovezile fraudei, cum ar fi capturi de ecran, mesaje, e-mailuri sau detalii ale tranzacțiilor, pentru susținerea plângerii și investigației.

Cum să te protejezi în viitor de fraude online

Comandă doar de pe site-uri verificate

Evită reducerile „prea bune ca să fie adevărate”

Caută întotdeauna recenzii și informații despre magazin.

Verifică dacă există date de contact reale și politici clare de retur.

Folosește plăți securizate.

Site-urile false pot păcăli rapid consumatorii. În spatele unor oferte aparent atrăgătoare, se pot ascunde fraude financiare greu de recuperat.

Această nouă metodă de fraudă evidențiază importanța vigilenței în mediul online, mai ales în fața ofertelor „prea bune pentru a fi adevărate”.

