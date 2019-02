Tehnică precară, sedii degradate și satisfacție scăzută a personalului instanțelor Curții de Apel Suceava – raport

Potrivit raportului Curții de Apel Suceava prezentat joi în cadrul Adunării Generale a judecătorilor, numărul de grefieri este mic și nu se poate asigura măcar stabilitatea unei echipe grefier – judecător, în timp ce în cazul grefierilor arhivari situația este dramatică.

„Din păcate, instanțele judecătorești se confruntă an de an cu lipsa resurselor financiare necesare îmbunătățirii condițiilor pentru desfășurarea activității, în fiecare an bugetele alocate fiind din ce în ce mai mici”, se arată în document.

Acesta menționează că în 2018 suma alocată pe capitolul ”Bunuri și servicii” a fost de doar 5,282% din buget, din care 1,774% reprezintă sumele necesare plății onorariilor avocaților din oficiu, ajutorul public judiciar etc., 1,328% cheltuielile de întreținere, iar 2,014% reprezintă cheltuielile de transmitere a actelor de procedură, iar pentru achiziționarea de obiecte de inventar, în care se includ și imprimantele, piese de mobilier sau alte bunuri cu o valoare de până la 2.500 lei Curtea de Apel Suceava a avut alocat doar 0,025% din buget, respectiv 27.000 lei.

„Nici spațiile în care personalul și-a desfășurat activitatea nu se situează la un nivel corespunzător. Deși în circumscripția Curții de Apel există 11 sedii de instanțe judecătorești, bugetul alocat în anul anterior pentru reparații curente a fost de doar 63.000 lei, sumă care nu a fost suficientă pentru întreținerea spațiilor, acestea degradând-se pe zi ce trece”, menționează raportul.

Curtea de Apel Suceava mai reclamă spațiul insuficient, ceea ce reprezintă un factor permanent de insatisfacție, lipsă de implicare și motivație în muncă, dar și un factor de risc privind sănătatea psihologică a angajaților.

În raport se mai arată că în epoca informatizării, angajamentul ordonatorului principal de credite cu privire la implementarea dosarului electronic a rămas doar la nivel declarativ.

Totodată se menționează că numărul insuficient de personal auxiliar se resimte din ce în ce mai acut.

„În ceea ce privește posturile de grefier-arhivar situația este și mai dramatică, ultimele majorări de posturi având loc în anul 2013, când instanțele din circumscripția curții au primit 3 posturi de acest fel, toate solicitările noastre ulterioare rămânând fără răspuns”, se precizează în raport.

Documentul menționează că la Judecătoria Botoșani există în schemă 8 posturi de grefieri arhivari, în condițiile în care instanța a avut în anul 2018 un volum de 27.639 dosare, dar au existat ani în care volumul de activitate a depășit 30.000 de dosare, sau Judecătoria Suceava care are 6 posturi de grefieri arhivari la un volum de activitate de 17.494 dosare.

„Evident că în asemenea condiții de muncă gradul de satisfacție profesională și starea de bine a personalului, raportat la tot ceea ce implică locul de muncă, riscă să tindă spre cote foarte scăzute. Efectele se vor traduce în timp într-un nivel de performanță din ce în ce mai scăzut”, se mai arată în raportul Curții de Apel Suceava.

Toate instanțele care își desfășoară activitatea în circumscripția Curții de Apel Suceava au avut de soluționat în 2018 un număr total de 126.781 cauze, iar durata de soluționare a acestora a fost adusă la un nivel rezonabil. Astfel, durata medie de soluționare a cauzelor a fost, în medie, de 115 zile la Curtea de Apel Suceava, de 150 zile la Tribunalul Suceava, 178 zile la Tribunalul Botoșani și de 122 zile la nivelul judecătoriilor.

