Jurnalistul BBC Francis Scarr a atras atenția asupra reportajului de la televiziunea rusă. El a publicat pe Twitter un fragment din acesta, alături de următorul mesaj: „Aseară, televiziunea de stat rusă a difuzat un reportaj despre «beneficiile» neașteptate ale uciderii unui fiu în Ucraina. Poți cumpăra o Lada cu compensația pe care ți-o dă statul!”.

În imagini apar rudele militarului, care, precizează realizatorii reportajului, spun despre el că, „la fel ca bunicii și străbunicii săi, a luptat împotriva fascismului”.

Apoi, tatăl lui este filmat în garaj, lângă noua mașină a familiei.

Potrivit televiziunii ruse, noua Lada a fost cumpărată cu „ceea ce unii oameni numesc «bani de sicriu», dar care în mod oficial sunt o sumă fixă pentru familia decedatului”.

Iar tatăl soldatului ucis „spune că Alexei a visat să aibă o mașină albă, ca aceasta”. „Primul drum cu ea este la cimitir”, se mai precizează în reportaj.

