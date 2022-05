Descrierile programelor tv au fost piratate de hackeri anti-război în ziua în care Rusia a marcat, în plin război în Ucraina, înfrângerea nazismului în cel de-al Doilea Război Mondial.

„Pe mâinile tale este sângele a mii de ucraineni și a sutelor lor de copii uciși. Televiziunile și autoritățile mint. Nu războiului”, este mesajul care a fost afișat, în loc de informațiile despre programele difuzate, în descrierea marilor canale tv rusești, printre care Pervîi Kanal, Rossiya-1 și NTV-Plus.

Același mesaj a apărut și pe postul de televiziune pentru copii Carousel în timp ce era difuzată seria de desene animate rusești ”Masha și ursul”.

This morning the online Russian TV schedule page was hacked



The name of every programme was changed to „On your hands is the blood of thousands of Ukrainians and their hundreds of murdered children. TV and the authorities are lying. No to war” pic.twitter.com/P2uCNz8cqa