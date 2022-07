Sirene pentru raiduri aeriene s-au auzit duminică, 31 iulie, în Mitrovica, nordul Kosovo, a transmis publicația Kosovo Online. Alarmele s-au oprit la ora locală 20.30, iar autoritățile n-au făcut nici un comentariu în plus.

Poliția din Kosovo a anunțat că s-au auzit împușcături în mai multe locații din nord și că unele dintre împușcături au fost îndreptate către unități de poliție, dar că nu au fost răniți.

Potrivit publicației sârbești Blic, poliția din Kosovo a închis punctele administrative de trecere a frontierei Jarinje și Brnjak, iar forțele speciale din Kosovo au fost desfășurate la fața locului.

La Rudnica, se permite trecerea doar vehiculelor cu numere de înmatriculare din Kosovo.

