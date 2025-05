Mii de oameni au scandat, au dansat şi au fluturat steaguri israeliene la Marșul Drapelului, la scurt timp după ce ministrul securităţii naţionale, Itamar Ben Gvir, un extremist de dreapta, a vizitat complexul moscheii Al-Aqsa, un focar de tensiuni între palestinieni și israelieni.

Violenţele au izbucnit luni după-amiază, în Oraşul Vechi al Ierusalimului, care este înconjurat de ziduri, când unii tineri participanţi la marş au început să hărţuiască puţinii comercianţi palestinieni care nu îşi închiseseră încă tarabele înainte de marș.

Jerusalem Day in the Old City, religious Zionist youth chanting „death to Arabs” pic.twitter.com/xgACdi5Y8v

Manifestanţii, în majoritate tineri israelieni care locuiesc în colonii din Cisiordania ocupată de Israel, au început apoi să-i atace pe activiştii israelieni de stânga şi pe jurnaliştii care asistau la eveniment.

Tinerii manifestanți au scandat sloganuri naţionaliste şi au incitat la violenţă împotriva palestinienilor, strigând: „Moarte arabilor”.

Poliția este acuzată de martori oculari că nu a intervenit pentru a-i calma pe tinerii recalcitranți. Poliția israeliană nu a comentat această acuzați, în timp ce un polițist de la fața locului a spus că tinerii respectivi nu au putut fi arestaţi deoarece aveau sub 18 ani.

Israeli settlers attacked women and elderlies in the old city of Jerusalem. pic.twitter.com/2LQxtb0vdN