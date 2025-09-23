Potrivit documentațiilor care stau la baza proiectelor, solicitările au fost transmise în scris de firme care dețin contracte de superficie sau de concesiune asupra terenurilor și care doresc acum să le cumpere de la primărie.

Majoritatea acestor contracte au fost preluate în 2023, odată cu achiziționarea imobilelor construite pe terenurile respective. Cei care solicită cumpărarea sunt, în mare parte, persoane cunoscute pentru afacerile lor locale și naționale.

În ședința ordinară din 25 septembrie 2025, consilierii locali urmează să se pronunțe asupra vânzării unor terenuri de pe Calea Severinului – unul de 306 mp, altul de 351 mp și încă unul de 80 mp.

Pentru acestea, în august 2023 a fost acordat drept de superficie firmei AZALIS IMOBILIARE SRL, deținută de omul de afaceri Cristi Berceanu. Societatea, sponsor al echipelor sportive din oraș și al Festivalului Internațional de Poezie „Mihai Eminescu”, are deja construcții pe terenurile respective.

Conform legislației (OUG 57/2019 – Codul Administrativ), firma beneficiază de drept de preempțiune, fiind considerată constructor de bună-credință. În trei ani de contract, AZALIS a achitat municipalității aproximativ 11.000 de euro.

Totodată, Olguța Vasilescu propune vânzarea unui teren de 1.058 mp pe strada Frații Buzești nr. 17 (fost nr. 15b), unde se află o clădire cumpărată în 2017 de firma lui Șpak-Boldici, după ce a preluat și concesiunea terenului. Imobilul găzduiește acum sediul Gărzii de Mediu Dolj.

Municipalitatea motivează că vânzarea este oportună pentru a aduce venituri suplimentare la bugetul local. De altfel, firma ROMFER TRANS, implicată aici, a câștigat în ultimii ani mai multe contracte publice la nivel local și județean.

O altă cerere, depusă în august 2025, vine din partea Ancăi-Theodora Popescu, proprietara clădirii unde funcționează hotelul „Splendid” și restaurantul „Spartan”, de pe strada A. I. Cuza, nr. 4.

Aceasta solicită cumpărarea a 30 mp de teren care aparțin UAT Craiova, având deja drept de superficie. Suprafața totală este de 284 mp, dintre care 254 mp aparțin firmei SC PERLA CARPAȚILOR, administrată de Liliana Șpak-Boldici.

Totodată, OPAL CONSULTING BUSINESS SRL, din localitatea Corbeanca, județul Ilfov, care îi aparține lui Marius Daniel Șișu, este interesată de cumpărarea imobilelor-teren în suprafață de 105 mp şi 9 mp, situate pe str. I.D. Sîrbu, nr. 7A.

De asemenea, pe ordinea de zi figurează și vânzarea unui teren de 72 mp (parte dintr-un total de 856 mp), situat pe strada Nanterre, nr. 90, solicitat de Vasile Ciuvăț.

În 2017, terenul fusese concesionat către SC PAN GROUP SA, care deținea o construcție pe el. În 2023, imobilul a fost achiziționat de Vasile și Veta Ciuvăț, care au preluat și contractul de superficie.

Pentru toate aceste terenuri, executivul Primăriei Craiova precizează că prețurile de pornire la vânzare vor fi stabilite pe baza unor rapoarte de evaluare.

