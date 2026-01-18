Gerul a pus presiune pe sistemul de încălzire, cazan oprit preventiv la CET Sud

La CET Sud, cazanul de abur numărul 2 a fost oprit preventiv, din cauza riscului de avarie apărut pe fondul temperaturilor extreme. Pentru a nu afecta producția, a fost pornit imediat cazanul numărul 3.

„Cazanul are o capacitate de 100 de tone de abur pe oră, funcționează la 250 de grade și 14 bari, iar intervenția a fost una complexă”, a transmis Colterm.

După oprirea controlată și răcirea completă a instalației, angajații Colterm au intrat efectiv în interiorul cazanului, la nivelul tamburului. Intervenția a durat peste 20 de ore și s-a desfășurat în spații închise, în condiții tehnice dificile.

„Au fost peste 20 de ore de efort, desfășurate în spații închise și în condiții tehnice dificile”, a precizat compania.

După finalizarea reparațiilor, cazanul a fost supus unei probe de presiune la 15 bari, apoi repus în funcțiune. În prezent, cazanele 1 și 2 funcționează, iar cazanul 3 este reparat și pregătit pentru situații de urgență.

Probleme și pe rețeaua de distribuție

În paralel cu lucrările de la CET Sud, echipele de intervenție au acționat și în rețeaua de distribuție. A fost necesară o intervenție pe Magistrala 2, la CT Centru, pentru eliminarea unei neetanșeități apărute pe un tronson suprateran din incinta centralei.

Intervenția a fost programată după depășirea perioadei de frig accentuat, pentru a reduce impactul asupra consumatorilor.

Reprezentanții Colterm subliniază că funcționarea sistemului de termoficare presupune instalații complexe și decizii tehnice luate rapid, mai ales în perioade de ger sever: „Termoficarea înseamnă instalații complexe, decizii tehnice luate la timp și oameni care lucrează inclusiv în weekend, pentru ca serviciul să rămână stabil în condiții dificile”, a transmis compania.

În ciuda problemelor apărute din cauza frigului extrem, Colterm susține că furnizarea agentului termic a fost menținută, iar intervențiile au fost făcute pentru a preveni avarii mai grave în rețea.

