Potrivit Business Insider, compania accelerează extinderea serviciului său de ride-hailing autonom. În cadrul unui eveniment exclusiv organizat în centrul orașului Austin, Ashok Elluswamy, vicepreședintele pentru Inteligență Artificială al Tesla, a anunțat oficial includerea modelului Cybercab în flota publică a robotaxiurilor Tesla, care până acum era compusă doar din modele Tesla Model Y.

„Puteți ieși afară și lua curse. Oricine poate lua curse. Este deschis pentru întreaga populație”, a declarat Elluswamy în timpul discursului de încheiere. Deși Tesla nu a oferit detalii despre dimensiunea inițială a flotei Cybercab, înregistrările Departamentului de Vehicule Motorizate din Texas arată că Tesla a înregistrat 45 de astfel de vehicule până joi.

Cum funcționează Cybercab

Cybercab este primul robotaxi proiectat special de Tesla, având capacitatea de a transporta doi pasageri. Similar cu modelul Zoox al Amazon, Cybercab nu este echipat cu volan sau pedale. Utilizatorii pot apela vehiculul prin aplicația Robotaxi, potrivit clipurilor distribuite de influenceri și creatori de conținut care au participat la evenimentul din Austin.

David Moss, un creator de conținut specializat în vehicule autonome, a postat un clip în care demonstrează cum utilizatorii pot deschide ușile „fluture” ale Cybercab prin aplicație. După ce pasagerii intră în mașină, ușile se închid automat, a explicat Moss în materialul său video.

De la concept la realitate

Lansarea din Austin vine la aproape doi ani după ce Tesla a prezentat pentru prima dată modelul Cybercab în cadrul evenimentului „We, Robot” din Burbank, California, în octombrie 2024. Elon Musk, CEO-ul Tesla, a descris vehiculul ca fiind soluția companiei pentru un robotaxi accesibil, care poate fi produs la scară largă.

Musk a precizat că prețul Cybercab va fi sub 30.000 de dolari. În plus, Tesla intenționează să ofere consumatorilor posibilitatea de a achiziționa un Cybercab, integrând totodată vehiculul în flota Robotaxi. Înainte de lansare, Tesla a publicat un formular online pentru a evalua interesul privind achiziția de vehicule Cybercab destinate flotei.

Obstacole de reglementare

Cu toate acestea, Tesla s-ar putea confrunta cu provocări din partea autorităților de reglementare pentru a comercializa un vehicul fără volan și pedale pentru piața de masă.

Deși nu există o interdicție federală explicită asupra unor astfel de mașini, compania trebuie să certifice că Cybercab respectă standardele federale de siguranță aplicabile sau să solicite derogări temporare înainte de a începe vânzările către consumatori.

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