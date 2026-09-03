Un vehicul futuristic creat fără volan și fără pedale

Cybercab este un automobil electric cu o configurație neobișnuită, având doar două locuri pentru pasageri și portiere spectaculoase cu deschidere de tip „fluture”.

În varianta sa comercială finală, mașina nu este echipată cu volan sau pedale, fiind concepută integral în jurul sistemelor software de navigare autonomă.

Producția de serie a modelului a debutat încă din luna aprilie a acestui an, iar mai multe unități au fost deja supuse testelor intensive pe drumurile publice din Statele Unite.

În timpul fazelor inițiale de testare, unele prototipuri au fost observate având un volan provizoriu instalat, o măsură temporară menită să respecte reglementările rutiere din perioada de omologare.

Planul de lansare pe drumurile publice și prețul anunțat de Elon Musk

Directorul general al Tesla, Elon Musk, consideră tehnologia de condus autonom drept pilonul central pentru dezvoltarea viitoare a grupului auto.

Acesta a menționat anterior că versiunea de serie a Cybercab ar urma să fie comercializată la un preț accesibil, situat în jurul sumei de 30.000 de dolari.

Ieșirea pe piață a noului model se va face treptat. Conform strategiilor interne relatate de presa americană, Tesla va începe prin a le oferi curse de test propriilor angajați pe drumurile publice din Texas.

La doar câteva zile de la această etapă inițială, mașinile Cybercab vor fi integrate direct în serviciul de transport robotaxi din Austin, unde vor funcționa alături de automobilele electrice Model Y deja existente în flotă.

Prezentare exclusivistă în campusul din Austin

Evenimentul numit oficial „Lansarea Cybercab” se va desfășura într-un cadru restrâns. Compania a trimis invitații speciale unui grup selectat de clienți fideli ai serviciului robotaxi, alături de alți invitați din industrie.

Deși reprezentanții Tesla au păstrat discreția cu privire la programul exact al prezentării, lansarea marchează finalul unui proces de dezvoltare început în urmă cu doi ani, când prototipul inițial a fost arătat publicului la studiourile Warner Bros.

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