Testul viral al CIA pentru cei care visează să devină spioni. Cine îl poate rezolva?

Biroul de comunicare al CIA a postat testul marți și a primit o serie de răspunsuri neașteptat de bune.

Testul consta în două fotografii aproape identice, care aveau însă 10 mici diferențe.

#TuesdayTrivia #DiscovertheCIA



Put your observation skills to the test. Can you spot the 10 differences in the photo below?



Check back tomorrow to see if you found them all. pic.twitter.com/pKeaAqSLwz — CIA (@CIA) September 8, 2020

A doua zi, CIA a revenit cu rezolvarea.

“Dacă ați găsit mai mult de zece diferențe, atunci ați făcut treaba bine. Întotdeauna căutați oportunități pentru a învăța mai mult”, este mesajul postat de biroul de comunicare al serviciului de informații pe Twitter, alături de rezolvarea problemei.

How many did you find? ?



If you found more than 10 differences, you practiced good tradecraft.



Always look for opportunities to learn more.#WednesdayWisdom pic.twitter.com/ktlovGwdzw — CIA (@CIA) September 9, 2020

Interesant este că unii utilizatori au reușit să găsească chiar 12 diferențe, cu două mai multe decât cele observate de CIA.

“Mai mult de 10”, a exclamat o utilizatoare, Shari Odell, care și-a postat reușita în comentariile la postarea CIA.

Citeşte şi:

“Este unul dintre vârfurile psihopaților din România”, spune unul dintre cei care au anchetat cazul lui Bogdan Giuseppe

Astra Vagoane a câștigat în instanță meciul tramvaielor cu Firea. Fost șef TAROM implicat în “vicierea calculului punctajului”, ca să câștige turcii

PARTENERI - GSP.RO Țiriac, abordare complet neașteptată în scandalul Djokovic! Face acuzații frontale: „Stai acasă, nu fi arbitru!”

PARTENERI - PLAYTECH Jurnalista care s-a sinucis în direct la TV. Este știrea șoc din toată istoria televiziunii

HOROSCOP Horoscop 10 septembrie 2020. Berbecii intră într-o fază mai lungă de reevaluare a unor intenții și impulsuri

Telekomsport L-a refuzat pe Becali, dar a răspuns la primul telefon primit de la Contra. Lovitură dură primită în orgoliu de patronul FCSB. Fanii lui Dinamo sunt încântaţi