Aproape 700 de obiecte, monede și un ciocan al lui Thor

Comoara datează din secolul al X-lea și cuprinde lingouri, bijuterii, brățări, fragmente de argint și 47 de monede întregi sau fragmentate. Printre obiectele care au atras imediat atenția arheologilor se află și un mic ciocan al lui Thor, simbol asociat credințelor nordice din Epoca Vikingilor. Aproximativ 320 dintre obiecte, cu o greutate totală de 6,4 kilograme, se aflau încă într-un vas de lut. Restul fuseseră împrăștiate în pământ.

Tezaurul este de aproape trei ori mai greu decât precedentul mare tezaur viking de argint descoperit în Danemarca.

Monedele au ajuns în Danemarca din Anglia și lumea islamică

Printre piesele găsite se numără monede anglo-saxone și monede islamice, un indiciu al distanțelor uriașe pe care le acopereau rețelele comerciale ale vikingilor. Două monede au fost bătute în timpul regelui Edward cel Bătrân, care a domnit între 899 și 924. Acestea îi ajută pe specialiști să dateze comoara în anii 900.

Unul dintre lingourile de argint are și o inscripție în rune. Aceasta ar putea fi citită „hutu”, însă cercetătorii nu știu deocamdată dacă este un nume sau un semn de proprietate.

Arheologii: „Este ca și cum ai descoperi un seif din Epoca Vikingilor”

Greutatea obiectelor le oferă specialiștilor indicii și despre modul în care vikingii foloseau argintul. Lingourile și numeroase fragmente se încadrează în categorii precise de greutate, ceea ce sugerează că argintul era folosit atât pentru păstrarea averii, cât și pentru plată. Arheologul Torben Sarauw a comparat descoperirea cu găsirea unui „seif din Epoca Vikingilor”.

De ce a îngropat cineva o avere atât de mare și de ce nu s-a mai întors niciodată după ea rămâne un mister. Comoara urmează să fie evaluată de Muzeul Național al Danemarcei. Valoarea financiară oficială nu a fost încă stabilită, iar importanța istorică a celor aproape 700 de piese poate cântări mult mai mult decât simpla valoare a celor 18,5 kilograme de argint, adică 38.000 de dolari.

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