”Am făcut tot ce am putut să-i conving pe deputați să susțină acordul meu pentru Brexit. Din păcate nu am reușit. Am încercat de trei ori. Cred că a fost corect să perseverez chiar și când șansele de reușită erau scăzute.

Îmi este clar acum că este în interesul ţării ca un nou prim-ministru să conducă acest efort. Voi demisiona din funcția de lider al Partidului Conservator și Unionist, vineri, 7 iunie. Am ajuns la un acord ca procesul să înceapă în săptămâna viitoare.

Am ținut-o pe regină la curent cu intențiile mele și voi continua sa fiu premier până la încheierea procedurilor”, a declarat May.

În încheierea discursul prin care a anunțat că demisionează, May a declarat în lacrimi că a fost onorată și este recuoscătoare pentru oportunitatea de ”a servi țara pe care o iubesc”.

Presa britanică scrie că May ar putea rămâne şefa guvernului încă în jur de şase săptămâni, timp în care conservatorii îi vor alege succesorul.

Demisia Theresei May tulbură apele printre conservatorii britanici. Câțiva colegi de partid și-au anunțat deja intenția de a candida la șefia Guvernului britanic, cu Boris Johnson favorit, dar nu lipsesc nici posibili candidați-surpriză.

Theresa May, în vârstă de 62 de ani, a preluat şefia guvernului în iulie 2016, la scurt timp după referendumul la care 52% dintre votanţi s-au pronunţat pentru ieşirea ţării din Uniunea Europeană.

Citește și: Referendum 2019 pentru justiție. Unde poți vota și care sunt procedurile pentru votul din 26 mai

Citește mai multe despre Theresa May pe Libertatea.