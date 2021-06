Potrivit unui memo intern, veniturile companiei au crescut cu 111% anul trecut, până la 34,3 miliarde de dolari.

Profitul operațional a crescut cu 93%, până la 19 miliarde de dolari.

Pe de altă parte, grupul a consemnat o pierdere netă record, de 45 de miliarde de dolari, ca urmare a programelor de acordare de acțiuni angajaților.

Documentul arăta că ByteDance are 1,9 miliarde de utilizatori la nivel mondial pe platformele sale. Un purtător de cuvânt a confirmat aceste cifre pentru BBC.

Acestea subliniază popularitatea tot mai mare pe care o are TikTok în lume, dar și problemele pe care compania, alături de alte grupuri din China, le are cu autoritățile de reglementare din întreaga lume.

Pe lângă TikTok – care este prezentă la nivel global, ByteDance mai deține și aplicația Douyin – echivalentul din China al TikTok, și agregatorul de știri Jinri Toutiao.

Probleme legale

Pe lângă succes, TikTok are și probleme.

Fostul președinte american Donald Trump a impus vânzarea TikTok către un consorțiu care includea grupurile americane Walmart, Oracle și o serie de fonduri de investiții. Administrația Trump acuza că datele americanilor de pe TikTok sunt în pericol să ajungă la guvernul chinez.

Aceste măsuri au fost anulate de Administrația Biden. Aceasta a impus însă propriul set de măsuri restrictive. Un ordin semnat de președintele Joe Biden impune companiilor chineze luarea de măsuri stricte pentru protecția datelor dacă vor să activeze în SUA.

Departamentul Comerțului din SUA va face o analiză a aplicațiilor cu sediul în „jurisdicțiile unui adversar‟.

TikTok a negat acuzațiile că partajează datele utilizatorilor cu guvernul chinez.

Pe lângă Statele Unite, TikTok a fost interzisă anul trecut în India, alături de multe alte aplicații din China.

Protecția copiilor, principala problemă din UE

În Uniunea Europeană, TikTok are alte probleme: este acuzată că nu protejează minorii, conform TechCrunch. Guvernul italian a forțat TikTok să suspende 500.000 de conturi ale unor copii mai mici de 13 ani.

În fine, și China are probleme cu giganții săi IT. Aceasta a demarat în toamna anului trecut o campanie agresivă împotriva marilor platforme online, afectând listarea Ant Financial (proprietarul aplicației Alipay – n.r.), amendând Alibaba cu 2,8 miliarde de dolari și aducând noi reguli de concurență.

Gigantul ascuns

ByteDance este un adevărat gigant. Compania a anulat recent planurile pentru listarea pe bursă, dar este evaluată în tranzacțiile private la 300 de miliarde de dolari, fiind cea mai mare companie privată din lume.

Fondatorul său, Zhang Yiming (38 de ani), a anunțat în luna mai în mod neașteptat că se retrage din funcția de director al societății.

Acesta are o avere estimată la 36 de miliarde de dolari de către revista americană Forbes și la 44,5 miliarde de dolari de către Bloomberg.

O listare a ByteDance pe bursă ar fi dus la o atenție și mai mare asupra averii sale.

Zhang nu este singurul antreprenor din tehnologie care s-a retras, același lucru făcându-l și Colin Huang – cofondator al platformei de comerț electronic Pinduoduo, cu o avere de 44,1 miliarde de dolari.

