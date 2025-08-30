Măsura este valabilă până la sfârșitul lunii octombrie și afectează persoanele care locuiesc sau au călătorit recent în regiunile afectate din România și din alte țări europene, anunță Centrul Regional de Transfuzie Sangvină Timișoara, pe pagina de Facebook.

„Cei care locuiesc în aceste localități sunt amânați temporar de la donare până în data de 30 octombrie 2025”, a transmis instituția vineri seara.

Reglementări noi pentru donatorii de sânge din Timișoara

Primul caz confirmat este un bărbat de 58 de ani din Periam, Timișoara, internat în stare gravă la secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Victor Babeș”.

Al doilea caz este o femeie de 74 de ani din Becicherecu Mic, aflată în stare stabilă pe secția de Boli Infecțioase a aceluiași spital.

Niciunul dintre pacienții din Timișoara nu a călătorit recent în străinătate, sugerând o transmitere locală a virusului.

Potrivit anunțului Centrului de Transfuzie Timișoara, persoanele care au locuit sau au vizitat zonele afectate trebuie să aștepte 28 de zile înainte de a dona sânge după revenirea în Timișoara. Această măsură are scopul de a proteja pacienții care primesc transfuzii.

Restricțiile se aplică mai multor județe din România, inclusiv București, Ilfov, Sălaj, Dolj, Vrancea, Galați, Prahova și Timiș, precum și localitățile Becicherecu Mic și Periam.

De asemenea, au fost raportate cazuri în diverse regiuni din Franța, Germania, Bulgaria, Ungaria, Serbia, Spania, Austria, Grecia și Italia.

Cine sunt cei 2 bolnavi din Timișoara cu West Nile

Conform comunicatului oficial transmis de Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș, primele rezultate ale probelor de laborator au venit pe 28 august 2025.

Acestea au confirmat infectarea cu virusul West Nile la cei doi pacienți internați la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Dr. Victor Babeș” din Timișoara.

Primul pacient, bărbatul de 58 de ani din Periam, a fost internat pe 13 august 2025 și se află în stare gravă la ATI.

Al doilea caz, femeia de 74 de ani din Becicherecu Mic, a fost transferată pe 19 august 2025 de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” la Spitalul „Dr. Victor Babeș” pentru consult de specialitate. Starea ei s-a ameliorat.

Autoritățile din Timișoara: oamenii să ia măsuri de protecție contra înțepăturilor de țânțari

Virusul West Nile se transmite prin înțepătura țânțarilor și poate fi prezent în sângele donatorilor chiar și în absența simptomelor.

Autoritățile sanitare din Timișoara îndeamnă populația să ia măsuri de protecție împotriva înțepăturilor de țânțari și să respecte recomandările privind donarea de sânge.

Donatorii potențiali sunt sfătuiți să consulte lista completă a regiunilor afectate și să respecte perioada de așteptare impusă. După cele 28 de zile, cei care doresc să doneze sânge pot reveni pentru a sprijini sistemul sanitar.

