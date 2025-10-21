Experiențele celor două tinere

Cazul a ieșit la iveală în august, când două fete, una de 18 ani și alta de 16 ani, au raportat că au fost agresate sexual în timpul unor ședințe de kinetoterapie. Ambele victime au ajuns la acesta căutând tratament pentru probleme medicale, conform Bihoreanul.

Prima victimă, o tânără de 18 ani, a mers la presupusul kinetoterapeut pentru o contuzie la genunchi. În timpul celei de-a treia ședințe, bărbatul i-a cerut să-și dea jos bustiera și i-a coborât lenjeria intimă, pretinzând că durerea de genunchi ar fi cauzată de „tensiuni pelvine”.

„Îşi făcea reclamă și avea recomandări pozitive de la alți pacienți. L-am contactat online. Ne-a cerut 150 lei pentru fiecare ședință de terapie”, a declarat victima pentru Bihoreanul.

A doua victimă, o minoră de 16 ani, a raportat o experiență similară. Bărbatul i-ar fi cerut să-și scoată lenjeria intimă și ar fi atins-o în mod nepotrivit.

Anchetatorii au unit cele două cazuri într-un singur dosar pe 19 august

Rapoartele psihologice au confirmat declarațiile victimelor. În ciuda acuzațiilor grave, bărbatul a fost reținut doar pentru 24 de ore, fiind apoi eliberat. Această decizie a determinat părinții uneia dintre victime să solicite un ordin de protecție.

În timpul investigaţiilor, Bihoreanul a descoperit că aşa-zisul „terapeut” este, de fapt, un fost tâlhar. El a stat după gratii la începutul anilor 2000, fiind eliberat condiționat în 2009. Ulterior, în 2017, după împlinirea termenului de reabilitare, a obţinut în instanţă ştergerea condamnării din cazierul judiciar.

Bărbatul a absolvit doar un curs de maseur în 2021, care nu îi permitea să ofere tratamente medicale sau să pună diagnostice.

Avocatul Răzvan Lupuț a declarat pentru Bihoreanul: „Activitatea de maseur nu are nicio legătură cu kinetoterapia sau fizioterapia. De altfel, această ocupație nici măcar nu este menționată în Legea 118/2007 privind organizarea și funcționarea practicilor de medicină alternativă, care vizează doar terapii adjuvante și complementare”.

Bărbatul a negat acuzațiile

Contactat de Bihoreanul, el a negat acuzațiile: „E o mare minciună, o porcărie! Eu sunt un om credincios, am femeie acasă, nu fac așa ceva”.

El a susținut că a fost victima unei „neînțelegeri terapeutice” și că ședințele erau „de natură profesională”. De asemenea, a afirmat că terapia „impune atingerea planșeului pelvin pentru relaxarea musculaturii”.

Întrebat despre lipsa studiilor medicale și autorizațiilor necesare, a reacționat nervos: „Pur și simplu mă mitraliați fără să știți? Vreți să mă faceți de râs? Eu am rezultate, nu prostii!”.

