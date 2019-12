Cum arată viitorul: tinere, pasionate de tehnologie și mereu în luptă cu prejudecățile. „Fetelor li se dau mai puține șanse, deși sunt mai inventive”﻿

De Cristina Radu, Eli Driu (foto),

Peste 130 de fete cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani au participat weekend-ul trecut la hackathonul organizat de Microsoft pe tema inteligenței artificiale, „Alice envisions the future”. Timp de două zile, tinerele eleve au învățat să-și organizeze ideile și să folosească tehnologia în avantajul lor, pentru a crea aplicații care să rezolve probleme globale, precum cele de mediu sau cele sociale.

Clădirea Politehnicii a strâns în același loc sute de tinere unite de aceeași pasiune: tehnologia.

Femeile și tehnologia

Hackathonul a fost dedicat exclusiv fetelor, pentru a le încuraja să urmeze o carieră în STEM – științe, tehnologie, inginerie și matematică, cele care în mod tradițional sunt „făcute” pentru bărbați. În realitate, nu există joburi pentru un gen sau altul, iar istoria dovedește asta. Primul inginer silvicultor din lume a fost o femeie.

„Dorim să le arătăm fetelor că domeniul tehnic nu este unul exclusiv al bărbaților și dorim să le încurajăm să pătrundă mai mult în acest domeniu”, motivează Marinela Ionașcu, directorul departamentului Educație la Microsoft România.

Potrivit unui studiu INS, angajații din domeniile științei și tehnologiei sunt în mare parte bărbați, dar nu neapărat pentru că ar fi mai pricepuți la asta, ci pur și simplu pentru că așa s-a impregnat în mentalitatea colectivă.

O idee preconcepută

„Fetele par mai distante de tehnologie decât băieții, dar sunt și îndemnate să fie așa”, e de părere Iris.

Iris are 15 ani și este elevă în clasa a 9-a la Complexul Educațional „Laude-Reut”, o școală privată.

E pasionată de mică de tehnologie și de tot ce înseamnă aplicații smart. Joacă jocuri video și citește tot ce îi cade în mână despre IT.

Iris (centru, în galben) crede că diferența dintre femei și bărbați este doar o idee preconcepută / Foto: Eli Driu

Tânăra crede că diferența dintre femei și bărbați când vine vorba de lucruri tehnice a devenit mai degrabă o idee preconcepută luată de bună, care de fapt nu reflectă realitatea.

„Există o diferență de percepție între relația femeilor cu tehnologia și cea a bărbaților cu tehnologia, dar la momentul de față șansele par să fie din ce în ce mai egale, iar liderii din acest domeniu încearcă să ofere posibilități egale pentru toată lumea. Cred că a ajuns să fie doar o idee preconcepută, că fetele nu vor sau nu pot face asta”, spune Iris.

„Când lumea mă trage în jos, eu încerc să fiu cât mai sus”

Punctul de vedere îi este împărtășit și de Ina, o tânără de 17 ani, elevă în ultimul an la Liceul „Gheorghe Lazăr”. Ea spune că fetele ar fi chiar cu un pas în fața băieților, pentru că sunt mai inventive, însă li se dau mai puține șanse să se afirme.

„Am simțit chestia asta și nu doar din partea profesorilor, ci și din partea societății în general. Când oamenii aud ideile unei femei, au tendința să fie sceptici. E o industrie în care sunt foarte mulți bărbați și atunci nu suntem încurajate destul de mult. Dar asta mă motivează. Când lumea mă trage în jos, eu vreau să fiu cât mai sus”, explică Ina.

Ina este elevă în clasa a 12-a la Colegiul „Gheorghe Lazăr” / Foto: Eli Driu

Tânăra este redactor-șef la revista liceului și membru într-un ONG care promovează drepturile fetelor, Girl Up Romania. Și-a dat seama că îi plac computerele la orele de informatică din liceu, pentru că gândea „destul de repede pe anumite probleme”. Visează să studieze la o facultate de prestigiu din Elveția, iar mai departe să ajungă inginer.

Până atunci, Ina și echipa cu care a lucrat în cadrul Hackathonului Microsoft au obținut premiul al doilea cu proiectarea unui coș de gunoi inteligent care sortează resturile aruncate, folosind inteligența artificială pentru a identifica tipul de gunoi.

„Nu cred în stereotipuri”

Și Dana vrea să lucreze în IT, dar viitorul îi este încă neclar. Are doar 16 ani, mai are timp să se gândească bine ce vrea să facă în viață.

Nu crede în stereotipurile de gen, dar știe că există o oarecare discriminare între fete și băieți din cauza prejudecăților.

Dana (centru, pe scaun) vrea să lucreze în IT / Foto: Eli Driu

„Cred că există discriminare, dar cred că nu ar trebui să mai existe. Se spune că fetele nu sunt în stare să facă anumite lucruri pe care le fac, în schimb, băieții. Dacă un bărbat este inginer, o fată nu poate fi. Nu cred în aceste diferențe. Suntem toți egali. Pe mine nu mă afectează de regulă ce spun ceilalți, dar sunt persoane care suferă din cauza asta”, explică Dana.

Profesoara i-a spus că nu poate merge la olimpiadă pentru că fizica e pentru băieți

O elevă de la un liceu de elită din Capitală a vrut să participe la olimpiada de fizică în liceu, însă s-a lovit de un zid.

„În școală, când sunt în dezavantaj pentru că sunt fată, încerc să muncesc și mai mult și să demonstrez că sunt la fel de bună ca băieții. De câteva ori am simțit diferența pe care o fac adulții cu noi. La olimpiadele de fizică, de exemplu, doar băieții au fost propuși, iar când am încercat și eu, profesoara a spus nu, e o materie pentru băieți, nu are rost să participi tu”, relatează Irina.

Irinei i s-a spus că nu poate participa la olimpiadă pentru că fizica e pentru băieți / Foto: Eli Driu

Tânăra de 15 ani învață în Sava și este în special interesată de inteligența artificială și de cum ar putea ajuta această tehnologie la dezvoltarea societății. Crede că nu există diferențe între sexe și atât băieții, cât și fetele pot progresa la fel de mult.

„Tata este idolul meu”

Cea mai mică participantă la Hackathon are doar 12 ani, dar vorbește ca un om mare. Maria a învățat mai mult singură, din curiozitate și visează să fie ca tatăl ei, pe care îl consideră eroul ei. Știe bine ce este inteligența artificială, că „pare complicată și chiar este, dar ne poate ajuta foarte mult”.

Maria are 12 ani și învață despre tehnologie din pasiune / Foto: Eli Driu

„Am descoperit-o în timp. La școală facem informatică. Am stat foarte mult pe internet și am învățat foarte multe singură. Am învățat și de la tata. M-a și încurajat foarte mult. E idolul meu”, spune Maria.

Outside of the box

„Pe copii trebuie să-i lași să facă ce vor ei, să nu le impui o anumită direcție de mers. Așa, copilul își dă seama ce îi place să facă, cu cine vrea să fie. Orice a vrut din perspectiva unor noi încercări, am susținut-o pe Maria”, spune tatăl fetei.

Adrian lucrează la Microsoft și vorbește cu mândrie despre cum fiica lui îi calcă cumva pe urme. Deja citește cărți grele, de informatică, a învățat engleza singură, din curiozitate, iar la Hackathon a insistat să meargă tot din pasiunea pe care și-a dezvoltat-o pentru informatică.

„Pe copii trebuie să-i lași să facă ce vor ei”, spune Adrian, tatăl Mariei / Foto: Eli Driu

„Copiii din ziua de azi sunt mai inventivi decât generațiile trecute. Gândesc outside of the box. Au mai mult acces la informație. Ei nu văd în profesori singura sursă de informații. Ei își fac propriile opinii, se documentează mai mult. I-am spus copilului meu să nu acceseze site-uri ciudate, fără să-i definesc ciudate, să nu-și lase datele personale peste tot. Ea face acum ceva ce mulți adulți și multe companii nu fac. Își schimba parolele lunar, are parole de zece caractere, tocmai pentru a nu deveni o victimă”, explică Adrian.

Generația care schimbă lumea

Bărbatul are încredere că fiica lui de 12 ani va crește și, alături de întreaga ei generație, va ajuta la dezvoltarea în bine a societății.

Le-am întrebat și pe Iris, Irina, Dana și Maria ce cred despre ce spun cei mari, și anume că cei născuți după 2000, chiar cu ajutorul tehnologiei, vor rezolva probleme globale și vor aduce schimbări semnificative în dezvoltarea comunităților.

„Poate fi o șansă, dar doar dacă tinerii au destul curaj să facă asta și să încerce lucruri noi, să iasă din niște tipare”, este părerea unanimă a fetelor.