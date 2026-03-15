Dincolo de cifrele macroeconomice, cel mai mare semnal de alarmă vine din zona socială: o criză acută de încredere în rândul generațiilor Millennials și Gen Z. Potrivit Business Insider, lipsa de perspectivă a tinerilor chinezi nu doar că frânează consumul intern, dar riscă să genereze un efect de domino cu impact direct asupra stabilității economiei globale.

Rata șomajului în rândul tinerilor din China rămâne ridicată, în jur de 17%

Aceasta cifră nu reflectă însă pe deplin realitatea, având în vedere numărul tot mai mare de absolvenți care acceptă locuri de muncă sub așteptările lor. De exemplu, un doctorand a devenit curier de mâncare, iar o companie de gaze a angajat absolvenți de studii superioare pentru citirea contorului, relatează Business Insider. „Deși nu a avut loc o recesiune, tinerii trăiesc deja simptomele acesteia, mai ales în privința șomajului și subangajării”, spune Zak Dychtwald, director al firmei de cercetare Young China Group.

Consumul este în scădere, deși chinezii sunt încurajați de partid să-și deschidă larg portofelul

După ridicarea restricțiilor pandemice la sfârșitul anului 2022, se aștepta un val de „cheltuieli de răzbunare”. Totuși, după un scurt impuls în 2023, consumul a încetinit. În decembrie 2025, creșterea vânzărilor cu amănuntul a fost de doar 0,9% față de aceeași lună din 2024, un minim istoric post-restricții. În timpul Anului Nou Lunar din februarie 2026, deși veniturile zilnice ale comercianților și restaurantelor au crescut cu 5,7%, cheltuielile medii per călătorie au scăzut cu 0,2%, conform economiștilor Nomura.

Deși vânzările cu amănuntul au dat semne de firavă revenire la începutul anului 2025, încrederea consumatorilor este subminată de devalorizarea continuă a locuințelor, fenomen ce obligă Beijingul să caute soluții disperate pentru a-i convinge pe cetățeni să cheltuie, într-un context economic global marcat, ironic, de lupta opusă — cea împotriva inflației.

Generațiile tinere, care altădată erau mari consumatori de produse de lux, își schimbă acum comportamentul. În loc de branduri precum Louis Vuitton sau Gucci, mulți preferă investițiile sigure în aur sau mici plăceri necostisitoare, precum figurinele Pop Mart. „În trecut, tinerii cheltuiau tot, convinși că luna viitoare vor avea un loc de muncă și situația lor va rămâne stabilă. Acum, acest tip de încredere a dispărut”, spune Dychtwald.

Criza imobiliară și „mașina de făcut avere” stricată. Scăderea prețurilor la locuințe îi lasă pe tineri cu pierderi masive

Un aspect central al „Visului Chinezesc” timp de aproape 50 de ani a fost cumpărarea unei locuințe, considerată un simbol al maturizării și al mobilității sociale. Însă, din 2022, prețurile locuințelor noi au scăzut aproape în fiecare lună, iar prețurile proprietăților au coborât cu aproximativ 20% de la vârful atins în 2021. „Mulți tineri credeau că achiziționarea unei case le va asigura viitorul, dar acum mulți dintre ei sunt în pierdere”, explică Dychtwald.

Această schimbare destabilizează principala sursă de securitate financiară pentru tineri. Spre deosebire de SUA, unde investițiile în acțiuni sunt răspândite, în China majoritatea averii gospodăriilor constă în proprietăți imobiliare, conform unui raport Goldman Sachs. Această dependență de sectorul imobiliar face ca măsurile de stimulare economică să aibă un impact limitat.

„Visul chinezesc” se destramă pentru Generația Z: tinerii își pierd încrederea în joburi, locuințe și viitor. Ce este fenomenul „viața de șobolan”
În 2021 a apărut fenomenul „a sta întins”, o reacție la cultura muncii extenuante din China, Foto: Profimedia

„Lăsați totul să se năruie”: revolta tinerilor chinezi împotriva muncii extenuante

Nemulțumirea generațiilor tinere față de economie se reflectă și pe rețelele sociale, unde mișcări precum „să lăsăm totul să se năruie” sau provocările de frugalitate extremă au devenit virale. În 2021 a apărut fenomenul „a sta întins”, o reacție la cultura muncii extenuante din China. În timp, aceasta s-a transformat într-o retragere generală din ambițiile profesionale.

Unii tineri șomeri au adoptat un stil de viață numit „viața de șobolan”, petrecându-și zilele în pat, consumând mâncare ieftină și navigând pe internet. Alții devin „copii cu normă întreagă”, fiind întreținuți de părinți. „Tinerii strâng cureaua și mănâncă tăiței pe întuneric”, a declarat economistul Gao Shanwen în 2024, subliniind lipsa de vitalitate a noii generații.

O încetinire a creșterii economice a Chinei sub pragul de 5% în 2026 reprezintă un risc major pentru economia globală

Cererea slabă a consumatorilor chinezi are ecouri globale, afectând companiile și economiile care se bazau pe piața chineză. „O încetinire a creșterii economice a Chinei sub pragul de 5% în 2026 reprezintă un risc major pentru economia globală”, avertizează economistul Rajiv Biswas. Tot el adaugă că, dacă consumul privat nu își revine semnificativ, recesiunea poate deveni inevitabilă.

Deși autoritățile de la Beijing continuă să implementeze măsuri pentru stimularea consumului, lipsa de încredere a tinerilor – alimentată de incertitudini economice și de prăbușirea pieței imobiliare – ar putea menține acest cerc vicios. Așa cum subliniază Business Insider, revenirea economică depinde de relansarea consumului, iar consumul începe cu restabilirea încrederii.

Primele avioane cisternă de realimentare ale SUA au ajuns în România la 4 zile după ședința CSAT
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Unica.ro
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Dezvăluirea care a șocat pe toată lumea! Ce a recunoscut abia acum Ioana Grama despre fostul ei soț, alături de care are o fiică pe nume Ayana: „Îmi este...
Elle.ro
Dezvăluirea care a șocat pe toată lumea! Ce a recunoscut abia acum Ioana Grama despre fostul ei soț, alături de care are o fiică pe nume Ayana: „Îmi este...
gsp
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
GSP.RO
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
Parteneri
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Transformare totală la doar 18 ani! Fiica lui Brigitte Pastramă, aproape de nerecunoscut după operațiile estetice. Imaginile momentului cu tânăra de 18 ani
Avantaje.ro
Transformare totală la doar 18 ani! Fiica lui Brigitte Pastramă, aproape de nerecunoscut după operațiile estetice. Imaginile momentului cu tânăra de 18 ani
Ce a spus Gina Pistol la 19 ani, în direct la TV, despre viața ei intimă? Mircea Badea a rămas șocat! Un interviu plin de curaj și dezvăluiri
Tvmania.ro
Ce a spus Gina Pistol la 19 ani, în direct la TV, despre viața ei intimă? Mircea Badea a rămas șocat! Un interviu plin de curaj și dezvăluiri

Alte știri

Preț miei Paște 2026. Cât costă kilogramul de carne de miel la București? „Am luat jumătate și am terminat bâlciul!”
Reportaj
Știri România 19:00
Preț miei Paște 2026. Cât costă kilogramul de carne de miel la București? „Am luat jumătate și am terminat bâlciul!”
Rezultatele Loto 6/49 din 15 martie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Știri România 18:50
Rezultatele Loto 6/49 din 15 martie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Parteneri
Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert de la Casa Albă: „Suntem blocați într-o capcană creată de noi înșine”
Adevarul.ro
Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert de la Casa Albă: „Suntem blocați într-o capcană creată de noi înșine”
Ioana Țiriac, cadou uluitor de mii de lei. Toată lumea a început să-și pună semne de întrebare
Fanatik.ro
Ioana Țiriac, cadou uluitor de mii de lei. Toată lumea a început să-și pună semne de întrebare
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Elle.ro
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Regula pe care Nicu Grigore i-a impus-o fiicei Bellei Santiago. Este un tată strict. „Pentru unii din afară poate părea o chestie ciudată”
Stiri Mondene 17:30
Regula pe care Nicu Grigore i-a impus-o fiicei Bellei Santiago. Este un tată strict. „Pentru unii din afară poate părea o chestie ciudată”
„Survivor România” 15 martie 2026. Un Războinic părăsește competiția în urma unui duel dur
Stiri Mondene 16:47
„Survivor România” 15 martie 2026. Un Războinic părăsește competiția în urma unui duel dur
Parteneri
Charlize Theron a oprit timpul în loc! Apariția de mii de euro la petrecerea pre-Oscar care i-a lăsat pe toți mască. Vezi cu cine a petrecut!
TVMania.ro
Charlize Theron a oprit timpul în loc! Apariția de mii de euro la petrecerea pre-Oscar care i-a lăsat pe toți mască. Vezi cu cine a petrecut!
Ce l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supărat
ObservatorNews.ro
Ce l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supărat
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Libertateapentrufemei.ro
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Parteneri
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
GSP.ro
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
GSP.ro
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
Parteneri
„Soțiile trofeu” dispar dintre bogații Americii. Ce arată un studiu nou
Mediafax.ro
„Soțiile trofeu” dispar dintre bogații Americii. Ce arată un studiu nou
A fost măcel! Sunt peste 600 de morți
StirileKanalD.ro
A fost măcel! Sunt peste 600 de morți
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Wowbiz.ro
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Politic

Grindeanu a anunțat că PSD votează bugetul în Parlament, după ce Bolojan avertizase că se poate rupe coaliția, dar cu amendamente și cu o amenințare la premierul PNL
Politică 18:25
Grindeanu a anunțat că PSD votează bugetul în Parlament, după ce Bolojan avertizase că se poate rupe coaliția, dar cu amendamente și cu o amenințare la premierul PNL
Ilie Bolojan a avertizat PSD chiar în timpul ședinței convocate de Sorin Grindeanu pentru buget că se poate rupe coaliția
Politică 16:54
Ilie Bolojan a avertizat PSD chiar în timpul ședinței convocate de Sorin Grindeanu pentru buget că se poate rupe coaliția
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB: Chiricheş, titular cu Metaloglobus, așa cum a anunțat Fanatik. Ce se întâmplă cu Târnovanu. Update exclusiv
Fanatik.ro
Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB: Chiricheş, titular cu Metaloglobus, așa cum a anunțat Fanatik. Ce se întâmplă cu Târnovanu. Update exclusiv
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare
Spotmedia.ro
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare