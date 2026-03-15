Dincolo de cifrele macroeconomice, cel mai mare semnal de alarmă vine din zona socială: o criză acută de încredere în rândul generațiilor Millennials și Gen Z. Potrivit Business Insider, lipsa de perspectivă a tinerilor chinezi nu doar că frânează consumul intern, dar riscă să genereze un efect de domino cu impact direct asupra stabilității economiei globale.

Rata șomajului în rândul tinerilor din China rămâne ridicată, în jur de 17%

Aceasta cifră nu reflectă însă pe deplin realitatea, având în vedere numărul tot mai mare de absolvenți care acceptă locuri de muncă sub așteptările lor. De exemplu, un doctorand a devenit curier de mâncare, iar o companie de gaze a angajat absolvenți de studii superioare pentru citirea contorului, relatează Business Insider. „Deși nu a avut loc o recesiune, tinerii trăiesc deja simptomele acesteia, mai ales în privința șomajului și subangajării”, spune Zak Dychtwald, director al firmei de cercetare Young China Group.

Consumul este în scădere, deși chinezii sunt încurajați de partid să-și deschidă larg portofelul

După ridicarea restricțiilor pandemice la sfârșitul anului 2022, se aștepta un val de „cheltuieli de răzbunare”. Totuși, după un scurt impuls în 2023, consumul a încetinit. În decembrie 2025, creșterea vânzărilor cu amănuntul a fost de doar 0,9% față de aceeași lună din 2024, un minim istoric post-restricții. În timpul Anului Nou Lunar din februarie 2026, deși veniturile zilnice ale comercianților și restaurantelor au crescut cu 5,7%, cheltuielile medii per călătorie au scăzut cu 0,2%, conform economiștilor Nomura.

Deși vânzările cu amănuntul au dat semne de firavă revenire la începutul anului 2025, încrederea consumatorilor este subminată de devalorizarea continuă a locuințelor, fenomen ce obligă Beijingul să caute soluții disperate pentru a-i convinge pe cetățeni să cheltuie, într-un context economic global marcat, ironic, de lupta opusă — cea împotriva inflației.

Generațiile tinere, care altădată erau mari consumatori de produse de lux, își schimbă acum comportamentul. În loc de branduri precum Louis Vuitton sau Gucci, mulți preferă investițiile sigure în aur sau mici plăceri necostisitoare, precum figurinele Pop Mart. „În trecut, tinerii cheltuiau tot, convinși că luna viitoare vor avea un loc de muncă și situația lor va rămâne stabilă. Acum, acest tip de încredere a dispărut”, spune Dychtwald.

Criza imobiliară și „mașina de făcut avere” stricată. Scăderea prețurilor la locuințe îi lasă pe tineri cu pierderi masive

Un aspect central al „Visului Chinezesc” timp de aproape 50 de ani a fost cumpărarea unei locuințe, considerată un simbol al maturizării și al mobilității sociale. Însă, din 2022, prețurile locuințelor noi au scăzut aproape în fiecare lună, iar prețurile proprietăților au coborât cu aproximativ 20% de la vârful atins în 2021. „Mulți tineri credeau că achiziționarea unei case le va asigura viitorul, dar acum mulți dintre ei sunt în pierdere”, explică Dychtwald.

Această schimbare destabilizează principala sursă de securitate financiară pentru tineri. Spre deosebire de SUA, unde investițiile în acțiuni sunt răspândite, în China majoritatea averii gospodăriilor constă în proprietăți imobiliare, conform unui raport Goldman Sachs. Această dependență de sectorul imobiliar face ca măsurile de stimulare economică să aibă un impact limitat.

În 2021 a apărut fenomenul „a sta întins”, o reacție la cultura muncii extenuante din China, Foto: Profimedia

„Lăsați totul să se năruie”: revolta tinerilor chinezi împotriva muncii extenuante

Nemulțumirea generațiilor tinere față de economie se reflectă și pe rețelele sociale, unde mișcări precum „să lăsăm totul să se năruie” sau provocările de frugalitate extremă au devenit virale. În 2021 a apărut fenomenul „a sta întins”, o reacție la cultura muncii extenuante din China. În timp, aceasta s-a transformat într-o retragere generală din ambițiile profesionale.

Unii tineri șomeri au adoptat un stil de viață numit „viața de șobolan”, petrecându-și zilele în pat, consumând mâncare ieftină și navigând pe internet. Alții devin „copii cu normă întreagă”, fiind întreținuți de părinți. „Tinerii strâng cureaua și mănâncă tăiței pe întuneric”, a declarat economistul Gao Shanwen în 2024, subliniind lipsa de vitalitate a noii generații.

O încetinire a creșterii economice a Chinei sub pragul de 5% în 2026 reprezintă un risc major pentru economia globală

Cererea slabă a consumatorilor chinezi are ecouri globale, afectând companiile și economiile care se bazau pe piața chineză. „O încetinire a creșterii economice a Chinei sub pragul de 5% în 2026 reprezintă un risc major pentru economia globală”, avertizează economistul Rajiv Biswas. Tot el adaugă că, dacă consumul privat nu își revine semnificativ, recesiunea poate deveni inevitabilă.

Deși autoritățile de la Beijing continuă să implementeze măsuri pentru stimularea consumului, lipsa de încredere a tinerilor – alimentată de incertitudini economice și de prăbușirea pieței imobiliare – ar putea menține acest cerc vicios. Așa cum subliniază Business Insider, revenirea economică depinde de relansarea consumului, iar consumul începe cu restabilirea încrederii.

