„E important să ai ciorapi călduroși”. Trei tineri din Târgu Jiu au lansat o afacere inedită cu șosete: cumperi o pereche, ei donează una

„Ne-au plăcut de mici șosetele cu modele, cred că am peste 40 de perechi. Sunt chiar o problemă pentru cei mai puțin norocoși, pentru că este un produs la care nu ne gândim neapărat să-l donăm și să ai o pereche de șosete călduroase e destul de important”, povestește Ionuț Duiu pentru Libertatea.

Este student în anul II la Universitatea Politehnica în București, dar este de loc din Târgu Jiu. La fel și Andrei, care studiază tot la Poli, și Vlad, care a optat pentru o facultate în Marea Britanie.

În 2018, alături de alți câțiva elevi de la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu”, băieții au ajuns în semifinala Campionatului Mondial de robotică, desfășurat în SUA.

„Toată lumea era: uau, niște copii de liceu au ajuns în semifinala unui concurs de robotică din America! Am apărut la televizor, în ziare, pentru noi a fost totul așa de nou”, își amintește Ionuț.

Ionuț Duiu, Vlad Udrescu (stânga, jos) și Andrei Dumitrescu (al treilea din dreapta, sus), în echipa de robotică a liceului

O afacere cu suflet

La trei ani de la concursul de robotică, Vlad, Ionuț și Andrei continuă să lucreze împreună. Au lansat o mică afacere prin care comercializează șosete colorate. La fiecare pereche cumpărată, una este donată unui copil sau unei persoane fără adăpost.

„Ideea de a vinde produse ne-a venit la începutul verii. Noi știam că vrem să vindem șosete, dar nu știam exact cum să facem asta. Ni se părea prea basic (banal, n. red.) să facem un site pe care să vindem șosete. Voiam să aducem un bine comunității în care trăim”, povestește Ionuț.

Așa a apărut Socksy. Șosetele sunt aduse printr-un furnizor și fiecare model este diferit.

Șosetele, cele mai necesare obiecte

Astfel de campanii de donații la fiecare produs cumpărat se desfășoară de multă vreme și în alte țări. De exemplu, Bombas, o companie de îmbrăcăminte din SUA, face asta încă din 2013 și a reușit să doneze peste 50 de milioane de articole vestimentare – șosete, tricouri și lenjerie.

În Anglia, Stand4Socks a donat sute de mii de perechi de șosete oamenilor fără adăpost și recent refugiaților afgani. Afacerea a fost dezvoltată de un tânăr de 24 de ani în 2015, pornind prin vânzarea de ciorapi pe eBay.

O altă firmă de șosete din SUA, We Are One, donează o parte din câștiguri unor cauze umanitare, în timp ce tot în State, prin campania Sock It To Em Sock, sunt colectați și distribuiți ciorapi în comunitățile dezavantajate, dar și în școli, copiilor ai căror familii au posibilități reduse.

Deși par obiecte banale, șosetele sunt cele mai dorite de persoanele fără adăpost și de copiii din centre, atrag atenția ONG-urile din domeniu. O persoană care stă pe stradă, de exemplu, merge mult, inclusiv prin ploaie sau ninsoare, iar o pereche de încălțări bune și niște șosete călduroase ar fi binevenite.

În plus, nu ne gândim în mod obișnuit să donăm șosete, ci mai degrabă haine, bani sau mâncare.

„Suntem acum în discuții cu câteva ONG-uri și vrem să vorbim cu centre de copii de la noi din oraș. Pe măsură ce creștem, noi ne vom extinde în țară”, spune Vlad Udrescu.

Când vor fi donate primele șosete

Vlad, Ionuț și Andrei, acum toți acasă, în Târgu Jiu, sunt nerăbdători să doneze primele perechi de șosete. Au vândut deja câteva produse, însă speră ca până la Crăciun să adune suficient de multe încât să facă primul pachet de donații.

„Nu ne putem duce cu câteva perechi la un centru cu mai mulți copii decât avem noi șosete, de exemplu. Trebuie să le putem da tuturor”, explică Andrei.

Ionuț (stânga) și Vlad

Planuri pe termen lung nu au, recunosc ei. „Suntem la vârsta la care ne permitem să încercăm și să greșim”, râde Andrei.

Ce știu sigur este că își doresc să-și dezvolte cât mai mult și mai bine afacerea. „Când am deschis firma, am făcut un pact: să lucrăm treptat, să nu ne grăbim, că nu avem de ce”, punctează Vlad.

Scopul lor nu este să facă profit, ci să ajute cât mai multe persoane cu donațiile pe care le strâng din vânzări, mai spun cei trei tineri.

