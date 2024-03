În imaginile filmate în sediul Poliţiei Gorj se vede cum doi indivizi, dintre care unul îi filmează cu telefonul pe poliţişti, devin recalcitranţi şi îi jignesc.

„Unde e cheia mea de la maşină? Şi banii mei din portofel? Unde? Ia, arată pe foaie! Ce am avut la mine când am venit şi când am plecat? Bă, zi! Mă p… pe tine! Eşti prost! Du-te dreacu, eşti prost!” îi spune unul dintre cei doi unui poliţist, în timp ce acesta din urmă i se adresează politicos.

Bărbatul continuă să îl înjure pe poliţist şi în drum spre ieşirea din sediul poliţiei. „Sclavule! Şocâte!”, spune unul dintre cei doi în timp ce iese din sediul Poliţiei.

Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC), care a făcut publice imaginile, anunţă că cei doi au fost lăsaţi liberi de către procurori şi solicită modificarea legislaţiei care vizează astfel de fapte.

„SNPPC solicită MAI modificarea urgentă a OMAI 9/2009 aşa cum domnul vicepremier Cătălin Predoiu s-a angajat! Un nou ultraj la IPJ Gorj în care procurorii au refuzat dispunerea de măsuri preventive faţă de cei 2 autori. Nu este primul caz de acest gen în Gorj şi nici în România. SNPPC a atras tot timpul atenţia că slăbirea autorităţii poliţistului se datorează mai ales lipsei de fermitate în deciziile magistraţilor care, fie cercetează în stare de libertate, fie refuză arestarea preventivă, fie soluţionează cu clasare/achitare aceste dosare, încurajând astfel ultrajele asupra politiştilor, (agresarea fizică şi/sau verbală a poliţiştilor, ameninţarea, adresarea de injurii, etc.)”, transmit sindicaliştii.

Potrivit SNPPC, la baza societăţii trebuie să stea nevoia de siguranţa, atât a cetăţeanului cât şi a poliţistului. „Ne întrebăm retoric bineînţeles, dacă era un procuror sau judecător ultragiat, oare suspecţii mai erau cercetaţi în stare de libertate ?”, punctează sindicaliştii din MAI.

Oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj nu au comentat situaţia. „Referitor la această speţă, vă rugăm să vă adresaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu”, au transmis oficialii instituţiei.

