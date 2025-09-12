România, țara unde cifrele arată creștere, dar tinerii se scaldă în sărăcie

Deși România are o economie în creștere și șomaj general scăzut (5,7%), realitatea e alta pentru cei sub 35 de ani. Rata șomajului la tineri este de 26,3%, aproape dublă față de media europeană.

„Tinerii români sunt printre cei mai vulnerabili din Europa: muncesc mult, dar rămân dependenți de familie”, se arată în raportul realizat de Secours Populaire Français și Ipsos.

56% dintre tinerii chestionați spun că au nevoie de bani de la părinți, 30% au apelat la ONG-uri pentru sprijin de bază, iar aproape 1 din 3 declară că rareori reușesc să facă față problemelor.

Costul vieții înghite tot

Inflația a ajuns, în iulie 2025, la 5,6%, peste media zonei euro, care e de 3%. Asta se simte în farfuria de pe masă, în rezervorul mașinii și în frigiderul care se golește prea repede.

59% dintre români spun că îi sperie prețurile la alimente. 58% sunt îngrijorați de combustibil. Jumătate dintre ei nu știu cum vor trăi după pensie. Și mai bine de jumătate se tem de cheltuieli neașteptate, cum ar fi o boală, o reparație, o avarie.

Generația care trăiește pe datorie la părinți

Tinerii de 18–34 de ani sunt prinși într-un cerc vicios: muncesc, dar nu le ajunge. Studiază, dar trebuie să își ia joburi mărunte ca să supraviețuiască.

56% cer ajutor financiar de la părinți

30% au apelat la ONG-uri pentru ajutor de bază

27% dintre studenți muncesc pe lângă facultate

28% spun că rareori se simt capabili să facă față problemelor

Într-o lume unde independența ar trebui să fie un pas firesc, tinerii români se întorc mereu la familie. Nu ca alegere, ci ca singura cale de supraviețuire.

Viața de zi cu zi: haine vechi, ieșiri rare, nopți nedormite

64% dintre români recunosc că nu își permit să iasă la restaurant, la teatru sau la cinema. 56% nu și-au mai cumpărat haine noi. Dar, dincolo de lipsurile materiale, vine povara psihologică.

60% se simt singuri și izolați dintre cei vulnerabili financiar se simt anxioși, 69% triști sau fără speranță și 60% izolați.

64% dintre cei vulnerabili financiar se simt anxioși sau temători

69% sunt triști, deprimați sau fără speranță

O problemă europeană, dar România e printre cele mai lovite

La nivel european, 1 din 5 oameni nu reușește să își acopere cheltuielile până la final de lună. În Grecia și Moldova situația e și mai gravă. Și, la fel ca în România, cei mai afectați sunt tinerii: aproape jumătate au probleme să plătească chiria sau ratele iar 39% sunt nemulțumiți de accesul la servicii medicale.

Totuși, România se numără printre cele mai expuse țări din UE:

20,4% dintre români trăiesc în sărăcie

27,9% sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială, peste media europeană de 21%

Inegalitatea veniturilor, măsurată prin coeficientul Gini, este de 0,34, mai mare decât media UE, de 0,30

Cum stau lucrurile în Franța

Situația este dificilă și în Franța, unde 22% dintre respondenți spun că trăiesc în sărăcie, iar 34% se tem că vor aluneca în precaritate în lunile următoare. 64% nu își permit activități de recreere în familie, iar 31% nu au resurse pentru o alimentație sănătoasă. Totuși, 48% dintre francezi sunt dispuși să se implice în acțiuni caritabile.

În rândul tinerilor francezi:

50% sunt nemulțumiți de nivelul de trai

48% au dificultăți în a se alimenta sănătos

56% nu își permit activități culturale sau de timp liber

52% ar alege să se alăture unei organizații caritabile, nu unui partid politic

Cifrele din sondaj nu sunt doar statistici. Sunt povești de viață. Sunt tineri care, în loc să viseze la viitor, numără fiecare leu, își amână planurile și rămân legați de părinți mai mult decât ar fi normal. Este, cum arată sondajul, un scenariu dur. O generație care ar trebui să ducă România înainte se luptă zi de zi doar să supraviețuiască.

Barometrul a fost realizat de Secours Populaire Français, una dintre cele mai mari organizații non-profit din Franța. În 2024, a ajutat 4,5 milioane de oameni, dintre care peste 434.000 prin programe internaționale. Din 2023, printre partenerii săi se află și Asociația Magic din România, care sprijină peste 14.000 de familii cu copii grav bolnavi.