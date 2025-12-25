Haos în Madrid, trailer rămas blocat în tunelul prea mic

Un trailer de mari dimensiuni, încărcat cu mașini noi, a rămas blocat vineri, 19 decembrie, în tunelul Bailen, situat în districtul Moncloa-Aravaca din Madrid. Intervenția pompierilor și a Poliției Municipale a fost necesară pentru degajarea vehiculului, iar traficul a fost complet întrerupt timp de mai multe ore.

Însă ceea ce a atras atenția nu a fost doar ambuteiajul masiv care s-a format sau pagubele produse, ci explicația oferită de șofer, care a susținut că a ajuns în tunel urmând indicațiile primite de la Google Maps.

Două dintre mașinile transportate s-au ales cu plafonul strivit

Incidentul s-a produs în jurul prânzului, când camionul, transportând vehicule pe două niveluri, a intrat în tunelul Bailen fără ca șoferul să țină cont de înălțimea maximă admisă, de 3,85 de metri.

Încărcătura de pe platforma superioară depășea această limită, iar impactul cu tavanul tunelului a fost inevitabil. Camionul s-a blocat, iar două dintre mașinile transportate au fost grav avariate, având plafonul complet strivit. Din fericire, nu au existat victime, însă sperietura și haosul în trafic au fost imense.

Poliția a închis traficul, iar pompierii din Madrid au lucrat mai bine de trei ore pentru a scoate vehiculul, într-o operațiune dificilă menită să evite deteriorarea structurii tunelului.

Camionagiul a dat vina pe Google Maps

În momentul în care a fost întrebat de ce a ignorat semnalizarea clară privind limita de înălțime, șoferul a declarat că urma indicațiile Google Maps, iar aplicația nu l-ar fi avertizat că traseul nu este compatibil cu dimensiunile camionului.

Mai mult, camionagiul a sugerat că reparațiile ar trebui suportate de Google, considerând că eroarea aparține aplicației și nu lui.

GPS-ul, un ajutor pentru șoferi, nu o scuză

Specialiștii sunt clari, scrie publicația Motor 16: aplicațiile de navigație standard, precum Google Maps sau Waze, sunt concepute în principal pentru autoturisme, nu pentru vehicule de mare tonaj.

Un șofer profesionist este obligat să folosească navigație specializată pentru camioane sau să respecte strict semnalizarea rutieră. Indiferent de ce indică o aplicație, semnele de circulație au prioritate absolută.

În urmă cu trei ani, un incident asemănător a avut loc în București, când un camion a rămas blocat în Pasajul Unirea, după ce șoferul nu a respectat indicatorul privind limita de înălțime.

