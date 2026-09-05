Poliția de Frontieră gălățeană și Autoritatea Vamală Română lucrează la capacitate maximă, iar operațiunile de control se desfășoară fără întrerupere pentru a gestiona situația.

Totuși, numărul mare de vehicule, în special din Ucraina, a depășit capacitatea de preluare a fluxului de trafic în punctele de frontieră din Republica Moldova și Ucraina. „Întârzierile sunt generate exclusiv de factori externi, nefiind imputabile autorităților române de frontieră și vamale”, explică reprezentanții Poliției de Frontieră.

Pentru a evita blocajele, autoritățile recomandă șoferilor să utilizeze aplicația «Trafic Online» disponibilă pe site-ul Poliției de Frontieră.

Aceasta oferă informații în timp real despre timpii de așteptare, astfel încât transportatorii să poată opta pentru rute alternative. Printre punctele recomandate pentru traficul greu se numără PTF Albița, PTF Oancea și PTF Sculeni (granița cu Republica Moldova), precum și PTF Siret și PTF Vicovu de Sus (granița cu Ucraina).

De ce s-a aglomerat punctul de trecere

Potrivit Viața Liberă, situația a fost agravată de atacurile recente asupra PTF Orlivka, care au determinat transportatorii să se reorienteze către Galați. În plus, la intrarea în Ucraina, vehiculele sunt supuse unor proceduri suplimentare de verificare.

„Menținem un contact permanent cu autoritățile partenere din Republica Moldova și Ucraina pentru adaptarea măsurilor operative de îndată ce situația de pe teritoriul statelor vecine o va permite”, au declarat oficialii Poliției de Frontieră.

De asemenea, distanța redusă dintre punctele de trecere Galați – Giurgiulești – Reni contribuie la acumularea de vehicule pe segmentul dintre frontiere. În prezent, aproximativ 20 de camioane care au finalizat deja formalitățile de ieșire din România așteaptă să fie preluate de autoritățile din Republica Moldova și Ucraina.

Conform datelor oferite de autoritățile moldovene, măsurile tehnice și de siguranță aplicate de partea ucraineană sunt principalele cauze ale întârzierilor. Situația rămâne una dificilă, iar transportatorii sunt sfătuiți să se informeze înainte de a pleca la drum pentru a evita orele lungi de așteptare.

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